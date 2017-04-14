中国央行官员称一季度M2增速回落原因包括基数和银行债券投资下降等

路透上海4月14日 - 中国人民银行调查统计司司长阮健弘周五表示，一季度M2增速回落，主要原因包括基数、商业银行表内资金对资管产品的投资规模收缩、商业银行债券投资规模有所下降以及部分贷款增速有所控制。

阮健弘在一季度金融统计数据发布稿中指出，2016年一季度M2同比增长13.4%，为2014年下半年以来较高值。商业银行表内资金对资管产品的投资规模收缩，宏观审慎评估以及监管抑制空转套利，对商业银行表内资金投向产生了一定影响。

此外商业银行债券投资规模有所下降，一季度地方政府债券和非金融企业债券净增量，较上年同期均回落较多。部分贷款增速也有所控制，房地产开发贷款和个人住房贷款增速双双回落。

中国央行周五公布，3月新增人民币贷款1.02万亿元，低于此前路透1.25万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.6%，亦低于路透调查中值11.1%，并创去年7月以来八个月新低。

阮健弘表示，M2增速平稳回落，反映了稳健中性货币政策的落实和对金融机构加杠杆行为监管的加强，有利于减少资金在金融体系内部的传递链条和滞留时间。同时，社会融资规模、企业中长期贷款等指标同比多增，反映出金融对实体经济的支持力度不减。

她指出，目前M2增速与经济增长总体上是相适应的，未来央行将继续实施好稳健中性的货币政策，为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险营造适宜的货币金融环境。

对于一季度社会融资规模同比多增，她并表示，一是对实体经济发放的本外币贷款同比有所多增。二是委托贷款和信托贷款同比多增较多，两者合计增加为1.37万亿元，比上年同期多增6,618亿元，占同期社会融资规模增量的19.8%，比上年同期高9.2个百分点。

央行并公布，3月社会融资规模增量为2.12万亿元人民币，比上月多1.03万亿元；一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2,268亿元。

此外对于房地产信贷，阮健弘谈到，3月末，人民币房地产贷款余额为28.39万亿元，同比增长26.1%，增速比2016年末回落0.9个百分点；一季度房地产贷款新增1.7万亿元，占同期各项贷款增量的40.4%，比2016年占比低4.5个百分点。

其中，房地产开发贷款余额7.54万亿元，同比增长7.4%，比上年末回落0.9个百分点；个人住房贷款余额19.1万亿元，同比增长35.7%，比上年末回落1.1个百分点。

她指出，截至一季度末，银行业房地产信用敞口约为29.8万亿元，占银行业总资产的12.7%。未来央行将继续积极指导金融系统配合做好房地产调控相关工作。

上述房地产贷款余额，与银行表内持有的其他对房地产企业的债权、以及对房地产企业开具的银行承兑汇票和保函等或有债权，一并构成银行业房地产信用敞口。银行对其他行业的贷款属于相应行业的信用敞口，以房地产为抵押品的非房地产贷款不构成所谓的银行对房地产的“间接信用敞口”。（完）