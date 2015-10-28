中国央行应放弃M2作为货币政策中介目标 转用银行间隔夜利率--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月28日 - 中国国务院发展研究中心研究员范建军撰文建议，中国央行应对货币政策的调控框架作出重大调整，放弃M2(广义货币供应量)增速目标，转而采用上海银行间隔夜拆借利率或隔夜回购利率作为中国货币政策的中介目标。
中国证券报周三刊登的该文称，在利率市场化改革完成之前，现有存贷款基准利率及其调控机制可以保留；但在利率市场化改革完成之后，存贷款基准利率及其调控机制即可废止。
在操作层面，可通过定期下调存款准备金率，并配合以公开市场操作，将“上海银行间市场隔夜拆借利率”拉低并稳定在1%附近，直至工业品出厂价格（PPI）由负转正为止。
文章认为，为便于市场形成稳定的预期，央行应在两次升降息操作的间隔期内，借助公开市场操作等数量调控工具，将“隔夜拆借利率”或“隔夜回购利率”稳定在前次升降息操作设定的目标值水平线上。
而在当前形势下，管理层在放松货币的同时更应关注“流动性陷阱”（企业惜借，银行惜贷）问题。在放松货币的同时，还应制定更为积极的财政支出政策与之相配合。
文章并指出，考虑到CPI(居民消费价格指数)并不适合作为评判中国通胀水平的监测指标，建议管理层着手构建新的更适合中国国情的通胀指数。可考虑采用扣除食品和燃料后的全社会消费零售品+典型服务业作为价格采样对象，编制新的通胀指数。
该文同时建议，国家统计局编制并定期发布工业部门平均产能利用率的月度统计数据。在新通胀指数推出之前，在评判通胀形势时同时参考GDP平减指数、CPI指数以及PPI指数等多项价格指标，综合做出判断。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。