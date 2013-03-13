人行：M2目标代表中性货币政策 强调保持物价基本稳定

路透北京3月13日 - 中国人民银行行长周小川，副行长刘士余、易纲和潘功胜周三就“货币政策与金融改革”举行发布会，回答记者提问。周小川在会上表示，中国今年M2目标代表了稳健的货币政策，稳健的含义就是比较中性的，不再是宽松的货币政策；M2增速定在13%左右比前两年的实际数字趋于更紧，表明对保持物价基本稳定的强调。

以下为记者会主要内容摘录：

**货币政策中性**

周小川--中国的货币政策是为四项目标共同服务的，第一是保持低通胀；第二是促进经济增长；第三是促进就业；第四是保持国际收支基本平衡。这四个目标确实有时候相互之间会存在不一致，是需要权衡的。

这个（M2）13%是代表了稳健的货币政策，稳健的含义就是比较中性的，我们不再是宽松的货币政策，适度宽松的货币政策是在应对危机的那两年采取的，之后在2010年年末，中央经济工作会议以及2011年政府工作报告中已经将货币政策的取向转为稳健，不再是宽松的、扩张型的货币政策。

从数量上来看，今年定13%左右的广义货币供应量预期增长目标，如果与去年和前年实际实现的数字相比，应该是趋于更紧一点，这表明大家对于保持物价基本稳定的强调。当然历史上货币政策也有过从紧的货币政策和适度从紧的货币政策的提法，那是朝比较紧的方向强调。当前的提法是稳健的货币政策，也就是你所说的强调比较中性的取向。

**银行业盈利水平**

潘功胜--从2012年开始，银行的盈利增长速度有所放缓，银行的盈利增长在回归常态。但是银行的一些主要经营指标，比如说ROA、ROE，资本充足率，核心资本充足率，成本输入比、不良贷款比率等等，这些反映银行绩效的主要经营指标还都是表现得比较好的。

关于不良贷款问题，目前中国的银行业无论是从不良贷款的余额，还是从不良贷款的比率看都处于非常低的水平。至于未来，我有信心中国银行业会保持一个比较好的稳定的盈利能力和风险的控制能力，而且具有良好的投资价值。同时，我们希望中国的商业银行要进一步地加强盈利能力的管理和风险管理，将经营绩效和资产质量长期保持在优秀的水平。

**两岸货币清算合作**

易纲--两岸贸易投资的发展方面还有比较多的需求，如果有必要的话，我们双方还可以商谈两地的货币互换协议。至于你说的金融中心，我想金融中心是市场驱动的，一个地方是否成为离岸中心，主要取决于市场的力量，比如说贸易的结算伙伴、金融机构有这种需求，并且比较集中在一个地方。可能将来在全世界会有一些重要的金融中心成为人民币的离岸中心，但这主要还是看当地的需求和市场竞争的结果。这有些像水到渠成、瓜熟蒂落的意思。

**稳定通胀预期**

周小川--2月CPI略高于大家的预期，表明通货膨胀需要高度警惕，中央银行也历来高度重视消费物价指数。因此我们打算通过货币政策等其他措施，希望能够稳定物价、稳定通货膨胀预期。不过，我们建议大家除了用CPI的同比以外，还要注意观察环比，从这个分析角度来估计目前CPI的走势。

**铁道债及铁路贷款**

刘士余--根据这次国务院机构改革的方案，铁道部政企分开，原来由商业银行向铁道部发放的贷款以及铁道部发行的债券，铁道部下属企业从商业银行拿到的贷款都由新组建的中国铁路总公司继承。

国家对铁道部原来贷款或债券等各项支持措施和支持政策不变，所以说商业银行对铁路总公司的贷款，各类机构投资者持有的中国铁路总公司的债券不会因为铁道部的改革而改变信用状况。下一步国家将会采取综合性的措施支持铁路建设、支持铁路的投资和融资。

**控制房价目标**

周小川--货币政策更主要的是应对总需求，主要是根据像CPI这样的消费物价指数以及生产资料价格指数来调整货币政策。对于房价来讲，我们有一些结构性的政策，几年前就已经开始运用，比如说首付比例和专门针对房贷的利率，还有专门针对房地产的一些价格调整措施，这些措施还会继续使用，有的还会继续加大一定力度。(完)

(整理 宿泱韫; 审校 张喜良)

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