人行：中国4月末M2增长16.1%

路透上海5月10日 - (以下为中国人民银行周五公布的2013年4月金融统计数据报告全文)

一、月末广义货币增长16.1%，狭义货币增长11.9%

4月末，广义货币(M2)余额103.26万亿元,同比增长16.1%，分别比上月末和上年同期高0.4个和3.3个百分点；狭义货币(M1)余额30.76万亿元,同比增长11.9%，分别比上月末和上年同期高0.1个和8.8个百分点；流通中货币(M0)余额5.56万亿元,同比增长10.8%。当月净投放现金147亿元。

二、当月人民币贷款增加7929亿元，外币贷款增加136亿美元

4月末，本外币贷款余额71.33万亿元，同比增长16.1%。人民币贷款余额66.55万亿元，同比增长14.9%，与上月末持平，比上年同期低0.5个百分点。当月人民币贷款增加7929亿元，同比多增1111亿元。分部门看，住户贷款增加3717亿元，其中，短期贷款增加1406亿元，中长期贷款增加2311亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4203亿元，其中，短期贷款增加536亿元，中长期贷款增加1750亿元，票据融资增加1687亿元。1-4月人民币贷款增加3.55万亿元，同比多增4056亿元。4月末外币贷款余额7679亿美元，同比增长36.9%，当月外币贷款增加136亿美元。

三、当月人民币存款减少1001亿元，外币存款增加16亿美元

4月末，本外币存款余额100.59万亿元，同比增长16.3%。人民币存款余额97.83万亿元，同比增长16.2%，分别比上月末和上年同期高0.6个和4.8个百分点。当月人民币存款减少1001亿元，同比少减3655亿元。其中，住户存款减少9341亿元，非金融企业存款增加3107亿元，财政性存款增加5224亿元。1-4月人民币存款增加6.01万亿元，同比多增2.71万亿元。4月末外币存款余额4431亿美元，同比增长21.6%，当月外币存款增加16亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.50%，质押式债券回购月加权平均利率2.55%

4月份, 银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交25.83万亿元，日均成交1.23万亿元，日均成交同比增长11.3%。

4月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为2.50%，比上月高0.03个百分点，比上年同期低0.75个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.55%,比上月高0.09个百分点，比上年同期低0.74个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3270亿元，直接投资人民币结算业务发生229亿元

2013年4月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2232亿元、1038亿元、27亿元、202亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。(完)

(整理 边竞; 审校 黄凯)

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