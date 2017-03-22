马骏：中国绿金委正与欧投行研究中欧绿色债券标准一致化

择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京3月22日 - 中国央行首席经济学家马骏周三称，中国绿色金融委员会正在和欧洲投资银行一起进行绿色债券的定义和方法论研究，希望推动中欧绿色债券标准一致化，这将有助于推动国际债券投资的跨境流动。
他在新闻发布会上并称，绿色债券标准不一致，可能导致重复认证。如果标准趋同甚至一致，能降低企业绿色债券认证的成本。
“希望今年下半年，中方市场参与者和欧方市场参与者能就绿色债券标准一致化研究取得一定成果。”他称。
他并介绍，去年中国已成为全球最大的绿色债券市场，去年中国机构在中国境内发行了2,000亿元人民币的绿色债券，在境外发行了约价值300亿元人民币的绿色债券，中国发行的绿色债券占全球40%。
中国银行间市场交易商协会（NAFMII）周三发布“非金融企业绿色债务融资工具业务指引”，鼓励企业注册发行绿色债务融资工具，并将为绿色债务融资工具的注册评议开辟绿色通道；同时支持企业开展绿色债务融资工具结构创新。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。