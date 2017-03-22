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中国财经 | 2017年 3月 22日 星期三 20:16 BJT

马骏：中国绿金委正与欧投行研究中欧绿色债券标准一致化

路透北京3月22日 - 中国央行首席经济学家马骏周三称，中国绿色金融委员会正在和欧洲投资银行一起进行绿色债券的定义和方法论研究，希望推动中欧绿色债券标准一致化，这将有助于推动国际债券投资的跨境流动。

他在新闻发布会上并称，绿色债券标准不一致，可能导致重复认证。如果标准趋同甚至一致，能降低企业绿色债券认证的成本。

“希望今年下半年，中方市场参与者和欧方市场参与者能就绿色债券标准一致化研究取得一定成果。”他称。

他并介绍，去年中国已成为全球最大的绿色债券市场，去年中国机构在中国境内发行了2,000亿元人民币的绿色债券，在境外发行了约价值300亿元人民币的绿色债券，中国发行的绿色债券占全球40%。

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）周三发布“非金融企业绿色债务融资工具业务指引”，鼓励企业注册发行绿色债务融资工具，并将为绿色债务融资工具的注册评议开辟绿色通道；同时支持企业开展绿色债务融资工具结构创新。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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