中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家

路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。

马骏是在参加新加坡的一场论坛中做出上述表态的。他并称，中国相关部门正在采取进一步措施推进债券市场开放，为中国债券加入国际主要债券指数创造条件。央行还在研究适当延长银行间债市交易时间。

他并指出，企业杠杆率偏高、部分大中城市房价上涨过快、影子银行发展过快、部分领域处于监管真空等问题是中国金融风险的几个重要来源。中国政府高度重视金融风险的问题，并正在采取和积极探索各种结构性改革措施来化解和防范系统性金融风险。

马骏表示，最近中国制造业PMI、消费者信心指数等领先指标逐步改善，工业企业利润增速有所加快，民间投资企稳并出现小幅回升，国际收支情况也有所改善，表明今年中国经济和企业利润的表现可能较之前的市场预期更乐观。

“今年出口增速将回升，制造业投资增速会有所加快，但房地产投资增速可能会放缓。”他称。

关于通胀走势，马骏认为, 考虑到去年年初大宗商品价格很低，今年前几个月的同比物价涨幅可能会由于基数效应而比去年高，但全年来看CPI涨幅仍有较大概率会在2.5%左右。

他认为，除了稳健中性的货币政策之外，中国在积极发展股权融资、推动债转股、让僵尸企业退出市场、允许局部风险释放等方面的努力将有助于降低企业和宏观杠杆率；在房地产税、土地制度等方面的改革则将有助于建立稳定房价的长效机制，防范地产泡沫的发生。

谈及加大中国债券市场的开放力度，马骏表示，近期彭博公司已经宣布新设两只包含中国债券市场的债券指数，表明国际金融市场对中国债市开放的认可和关注。

他并称，中国外管局正在积极研究允许投资于中国银行间债市的境外非央行机构投资者参与境内外汇衍生品市场的具体办法，不久将出台。该办法将降低境外投资者的外汇对冲成本，有助于吸引更多外资进入中国的债券市场。

另外，有关部门已经进一步明确了境外机构投资中国银行间债券市场的相关税收政策，包括对债券转让价差所得暂不征收企业所得税和在营改增期间免征增值税的规定。

他表示，央行还在研究适当延长银行间债市交易时间，同时为了便利境外机构投资者的流动性管理，正在研究延长涉及境外机构的交易的结算周期有关问题，并与相关机构一起积极推进债券基础设施领域的国际合作，以期进一步提升境外投资者在投资交易方面的便利性。（完）