短期利率传导效率较低 应推动改善传导机制的改革--人行专家

路透北京8月26日 - 中国央行首席经济学家马骏近日称，中国的短期利率向中长期收益率和贷款利率的传导效率较低，在未来几年中应推进改善传导机制的改革。

他是在中国金融论坛工作论文《新货币政策框架下的利率传导机制》中做出上述表态的。论文称，中国短期收益率通过债券市场向中长期收益率的传导效率约为其他大国的70%，而短期利率通过银行体系向贷款利率的传导效率可能只有美国的50%。

阻滞传导的原因有很多，包括贷存比上限、过高的存款准备金率、对贷款的数量限制、对市场的各种准入管制、市场流动性缺乏、衍生产品市场发展的滞后、借款主体的软预算约束等。

论文建议，在未来几年中推进改善传导机制的改革。建议将M2增速目标改为M2检测区间，并分步骤建立利率走廊，以降低市场利率波幅和培育政策利率。

同时，弱化数量型管理体制因素对利率传导机制的人为约束。具体而言，应该取消贷存比上限，有序淡出对银行贷款的数量限制，逐步降低法定存款准备金率。

此外，应加快推进硬化地方政府和国有企业预算约束的体制改革，通过财政改革硬化地方预算约束，并硬化国企的预算约束。

最后，应进一步发展债券市场，提高流动性，以强化政策利率的传导效率。具体建议包括提高两年以下国债发行量和频率、发展国债衍生品市场、降低准入门槛，并提高商业银行产品定价的市场化水平。

中国金融论坛网站周五并刊登马骏等人撰写的工作论文《提升我国债市的利率传导效率》称，为进一步改善货币政策通过债券市场的传导效果，建议加快如下几个方面的改革：完善国债发行结构、方式和品种，提高国债二级市场流动性，进一步发展国债期货和衍生工具市场，进一步提高商业银行市场化程度。

中国金融论坛是由中国金融学会主办的非营利性的智库，其理事会主席是中国央行副行长陈雨露和潘功胜。

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