人行：三季度调查显示银行家和企业家对宏观经济感受出现分化

路透北京9月19日 - 中国央行周五公布三季度问卷调查显示，银行家和企业家对宏观经济的感受出现分化，当期银行家宏观经济热度指数却较上季提高1.9个百分点至29.2%；企业家宏观经济热度指数则小幅下降0.6个百分点至32.2%。

调查并显示，三季度银行家宏观经济信心指数为59.1%，较上季提高5.4个百分点；企业家信心指数为63.6%，较上季下降1.3个百分点。

银行家中认为货币政策“适度”的占比较上季明显提高。三季度对城镇居民的调查显示，对房价和物价的满意度均较上季有所提升，预期下季房价基本不变的占比达51.6%。

银行家问卷调查报告显示，56.1%的银行家认为当前宏观经济正常，较上季提高5.2个百分点。认为货币政策“适度”的占比为79.5%，较上季提高 7.5个百分点。对下季度，货币政策感受预期指数为72.7%，较对本季的判断下降6.8个百分点。

贷款总体需求指数为66.6%，较上季下降4.9个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数和非制造业贷款需求指数分别为59.3%和60.1%，较上季

分别下降3.7和1.9个百分点。

企业家调查显示，三季度出口订单指数为49.9%，较上季上升0.2个百分点，较去年同期下降0.2个百分点。

**居民对物价和房价满意度上升**

三季度城镇储户问卷调查显示，居民对当期物价满意指数为25.1%，较上季提高1.9个百分点。其中54%的居民认为物价高，难以接受，较上季下降2.5个百分点。

59.5%的居民认为目前房价高，难以接受，较上季下降3.5个百分点，36.9%的居民认为目前房价可以接受。

对下季房价，19.2%的居民预期上涨，51.6%的居民预期基本不变，15.8%的居民预期下降。未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为14.2%，较上季下降0.2个百分点。

欲浏览更多细节请点选央行网站(here)

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。