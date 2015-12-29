宏观审慎政策框架“升级” 资本充足率是评估核心--中国央行

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月29日 - 中国央行周二表示，2016年起将从现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”（MPA），而宏观审慎资本充足率是评估体系的核心。
央行网站刊登新闻稿并称，MPA体系将从以往的关注狭义贷款转向广义信贷，将债券投资、股权及其他投资、买入返售资产等纳入其中，有利于引导金融机构减少各类腾挪资产、规避信贷调控的做法。
“为进一步完善宏观审慎政策框架，更加有效地防范系统性风险，发挥逆周期调节作用，并适应资产多元化的趋势，从2016年起将现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制‘升级’为‘宏观审慎评估体系’（Macro Prudential Assessment）。”央行称。
央行指出，MPA体系更为全面、系统，重点考虑资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等七大方面，通过综合评估加强逆周期调节和系统性金融风险防范。
“宏观审慎资本充足率是评估体系的核心，资本水平是金融机构增强损失吸收能力的重要途径，资产扩张受资本约束的要求必须坚持，这是对原有合意贷款管理模式的继承。”央行表示。
而利率定价行为是重要考察方面，以促进金融机构提高自主定价能力和风险管理水平，约束非理性定价行为，避免恶性竞争，有利于降低融资成本。
与此同时，MPA体系更加灵活、有弹性，按每季度的数据进行事后评估，同时按月进行事中事后监测和引导，在操作上更多地发挥了金融机构自身和自律机制的自我约束作用。
央行并重申，下一步将实施好稳健的货币政策，不断完善宏观审慎政策框架，为结构性改革营造适宜的货币金融环境，防范系统性金融风险。（完）
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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。