宏观审慎政策框架“升级” 资本充足率是评估核心--中国央行

路透北京12月29日 - 中国央行周二表示，2016年起将从现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”（MPA），而宏观审慎资本充足率是评估体系的核心。

央行网站刊登新闻稿并称，MPA体系将从以往的关注狭义贷款转向广义信贷，将债券投资、股权及其他投资、买入返售资产等纳入其中，有利于引导金融机构减少各类腾挪资产、规避信贷调控的做法。

“为进一步完善宏观审慎政策框架，更加有效地防范系统性风险，发挥逆周期调节作用，并适应资产多元化的趋势，从2016年起将现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制‘升级’为‘宏观审慎评估体系’（Macro Prudential Assessment）。”央行称。

央行指出，MPA体系更为全面、系统，重点考虑资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等七大方面，通过综合评估加强逆周期调节和系统性金融风险防范。

“宏观审慎资本充足率是评估体系的核心，资本水平是金融机构增强损失吸收能力的重要途径，资产扩张受资本约束的要求必须坚持，这是对原有合意贷款管理模式的继承。”央行表示。

而利率定价行为是重要考察方面，以促进金融机构提高自主定价能力和风险管理水平，约束非理性定价行为，避免恶性竞争，有利于降低融资成本。

与此同时，MPA体系更加灵活、有弹性，按每季度的数据进行事后评估，同时按月进行事中事后监测和引导，在操作上更多地发挥了金融机构自身和自律机制的自我约束作用。

央行并重申，下一步将实施好稳健的货币政策，不断完善宏观审慎政策框架，为结构性改革营造适宜的货币金融环境，防范系统性金融风险。（完）

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