强化中央银行宏观审慎监管职能 推进金融监管体制改革--中国央行官员

路透北京2月5日 - 中国央行货币政策司司长李波称，强化宏观审慎政策框架是央行下一步推动金融监管体制改革的核心所在；从这点出发，“央行+行为监管局”或“央行+审慎监管局+行为监管局”是推进金融监管体制改革的两种较好的选择。

该篇刊登在中国金融四十人论坛上的文章称，金融监管体制存在的主要问题，是缺乏从宏观、逆周期和跨市场的视角评估和防范系统性风险，防止金融体系的顺周期波动和跨市场的风险传播。但在“铁路警察，各管一段”的监管体制下，缺乏对系统性风险的整体评估、协调与应对。

“中央银行虽然负责金融稳定，却缺乏相应的监管信息、监管手段和政策工具。近期爆发的一些非法集资大案也暴露了目前‘谁的孩子谁抱’的监管体制内在的缺陷。”文章称。

文章指出，简单合并“三会”构建金融监管委员会，虽然可以在一定程度上解决监管真空和监管套利的问题，但并不能有效防范系统性金融风险、抑制金融体系的顺周期性，甚至可能进一步加大与货币当局之间的协调成本。

而对于强调微观审慎监管、不对监管框架做大的调整，则很容易导致多头管理货币条件的局面，“多龙治水”会造成政策信号紊乱、微观主体难以适从等问题。从以往情况看，中国这方面问题较为突出。

因此，将宏观审慎管理职责赋予中央银行，有利于发挥央行的主导作用，但由于货币当局和监管机构都可能在资本、杠杆等方面施加影响，因此也存在相互协调的巨大成本。最好的办法就是强化中央银行的审慎监管职能。

**面临诸多挑战**

文章指出，中国的宏观审慎政策框架面临诸多挑战。一是中央银行缺乏必要的信息和统计数据。信息和数据是进行宏观审慎评估和制定宏观审慎政策的基础，受制于机构分设等因素，金融业综合统计、信息共享和大数据建设滞后。

二是宏观审慎政策与金融监管缺乏政策协同性。金融监管部门存在越界实施宏观调控的冲动，与中央银行缺乏沟通，容易形成政策叠加或政策背离，影响金融调控效果。

三是宏观审慎政策缺乏有效的执行机制，协调成本高。中央银行的决策，“三会”没有义务执行。

四是中央银行缺乏有效的宏观审慎政策工具。监管与央行分设后，新调控手段的补充没有跟上，面对金融宏观调控目标多、任务重的现实，实施宏观调控和维护金融稳定的有效性受到影响;受制于体制机制因素，宏观审慎政策工具的创新和发展也相对滞后。

因此，“央行+行为监管局”和“央行+审慎监管局+行为监管局”是金融监管体制改革的较好的可选方案，既强化宏观审慎政策框架的要求，并兼顾了综合监管和“双峰监管”，也符合国际上“三个统筹”的趋势。

“央行+行为监管局”方案是指，将“三会”的审慎监管职能并入中央银行，同时成立独立的行为监管局，在合并后的人民银行下设立货币政策委员会、金融稳定委员会和审慎监管局，分别负责制定和实施货币政策和宏观审慎政策，并对金融机构实施审慎监管。

文章称，该方案更加强调中央银行的优势和功能，彻底解决监管割据问题，降低协调成本，但由于涉及较多的机构和人员调整，改革的阻力和难度可能会相对较大。

“央行+审慎监管局+行为监管局”模式，即由央行负责宏观审慎政策制定、执行和系统重要性金融机构、金融控股公司和重要金融基础设施监管，并负责金融业综合统计，“三会”合并组建新的监管机构，专门负责系统重要性金融机构以外的微观审慎监管。

该方案则相对折中，既强化了央行的宏观审慎政策制定、执行和系统重要性金融机构监管职能，又适当减小了改革的阻力，并通过机构间合理和明确的分工降低协调成本。（完）