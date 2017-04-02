中国央行3月同时上调MLF和SLF利率 抵押补充贷款当月净增1089亿

路透上海4月1日 - 中国央行周六公告，3月份中期借贷便利(MLF)和常备借贷便利(SLF)操作量分别为4,970亿元和1,219.86亿元。两种操作工具中各期限利率均在3月16日有所上调。

另外，3月央行对国开行、进出口银行和农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款(PSL)共1,089亿元，3月末PSL余额为22,158亿元。

公告显示，MLF操作中，其中3月7日进行了六个月885亿元、一年期1,055亿元，利率分别为2.95%、3.1%；3月16日操作中，六个月1,135亿元、一年期1,895亿元，利率分别为3.05%、3.2%。3月末中期借贷便利余额为40,643亿元。

SLF方面，其中隔夜45.30亿元、七天754.62亿元、1个月419.94亿元，3月末常备借贷便利余额为699.96亿元。另外，央行宣布，自2017年3月16日起，将隔夜、七天、1个月SLF利率分别调整为3.30%、3.45%和3.8%。2月份操作上述利率分别为3.1%、3.35%和3.7%。

央行于3月16日当天随逆回购利率变动同时发布了MLF利率上调消息，但未公告SLF利率变化。今日公告SLF利率情况与此前路透报导消息完全相符。

不过在3月16日逆回购及MLF中标利率上行10个bp(基点)当天，中国央行强调，这是市场化招投标的结果，观察是否加息则要看是否调整存贷款基准利率，逆回购和MLF中标利率上行并不是加息。(完)