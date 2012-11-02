人行鼓励以市场化方式推动公司信用类债券创新发展

路透北京11月2日电---中国人民银行在周五公布的三季度货币政策报告中指出,以市场化方式推动公司信用类债券创新发展.

货币政策报告中的专栏文章称,坚持面向合格投资者的市场定位,坚持场外市场发展为主的发展模式,推动市场产品与工具创新,公司信用类债券市场取得跨越式发展.

数据显示,2004年至2012年9月末,公司信用类债券累计发行额为10.45万亿元人民币,余额为6.76万亿元,约为2004年末余额的43.2倍.

截至2012年9月末,非金融企业债务融资工具累计发行7.44万亿元人民币,余额3.80万亿元,占整个公司信用类债券比重分别为71.2%和56.2%.

文章称,在完善公司信用类债券市场信用风险分散机制,中债信用增进投资股份有限公司於2009年成立,这是中国第一家专业债券信用增进机构.在银行间债券市场推出了信用风险缓释工具,满足了市场主体转移信用风险的需要.引入了政府偿债基金,发挥财政资金在解决中小企业融资难问题中的重要作用.在债券中引入分层设计,区别债券不同等级的风险.

同时加强公司信用类债券市场制度建设和基础设施建设.而公司信用类债券市场的发展不仅促进了中国金融市场发展,深化了金融市场功能,而且拓宽了企业的直接融资渠道,优化了社会融资结构.

数据显示,2004年末,中国公司信用类债券余额与同期人民币贷款余额的比仅为0.9%,2012年9月末,这一比例为11%,较2004年末上升了10.1个百分点.2004年,中国债券融资占直接融资的比重很低;2005年以来,债券融资比重超过股票融资;2012年9月末,公司信用类债券融资规模占直接融资的比重为89.4%.(完)

欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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