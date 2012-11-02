人行鼓励以市场化方式推动公司信用类债券创新发展

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月2日电---中国人民银行在周五公布的三季度货币政策报告中指出,以市场化方式推动公司信用类债券创新发展.
货币政策报告中的专栏文章称,坚持面向合格投资者的市场定位,坚持场外市场发展为主的发展模式,推动市场产品与工具创新,公司信用类债券市场取得跨越式发展.
数据显示,2004年至2012年9月末,公司信用类债券累计发行额为10.45万亿元人民币,余额为6.76万亿元,约为2004年末余额的43.2倍.
截至2012年9月末,非金融企业债务融资工具累计发行7.44万亿元人民币,余额3.80万亿元,占整个公司信用类债券比重分别为71.2%和56.2%.
文章称,在完善公司信用类债券市场信用风险分散机制,中债信用增进投资股份有限公司於2009年成立,这是中国第一家专业债券信用增进机构.在银行间债券市场推出了信用风险缓释工具,满足了市场主体转移信用风险的需要.引入了政府偿债基金,发挥财政资金在解决中小企业融资难问题中的重要作用.在债券中引入分层设计,区别债券不同等级的风险.
同时加强公司信用类债券市场制度建设和基础设施建设.而公司信用类债券市场的发展不仅促进了中国金融市场发展,深化了金融市场功能,而且拓宽了企业的直接融资渠道,优化了社会融资结构.
数据显示,2004年末,中国公司信用类债券余额与同期人民币贷款余额的比仅为0.9%,2012年9月末,这一比例为11%,较2004年末上升了10.1个百分点.2004年,中国债券融资占直接融资的比重很低;2005年以来,债券融资比重超过股票融资;2012年9月末,公司信用类债券融资规模占直接融资的比重为89.4%.(完)
欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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