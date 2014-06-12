人行：5月社会融资规模1.4万亿元 比去年同期多2,174亿

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海6月12日 - 中国人民银行周四公布，初步统计，2014年5月中国社会融资规模为1.40万亿元，比上月少1,454亿元，比去年同期多2,174亿元。
刊登在央行网站的新闻稿称，1-5月社会融资规模为8.58万亿元，比上年同期少5,329亿元。5月当月新增人民币贷款8,708亿元，高于路透调查中值7,500亿元的水平。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn
(发稿 边竞；审校 黄凯)
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