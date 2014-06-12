人行：5月社会融资规模1.4万亿元 比去年同期多2,174亿

路透上海6月12日 - 中国人民银行周四公布，初步统计，2014年5月中国社会融资规模为1.40万亿元，比上月少1,454亿元，比去年同期多2,174亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，1-5月社会融资规模为8.58万亿元，比上年同期少5,329亿元。5月当月新增人民币贷款8,708亿元，高于路透调查中值7,500亿元的水平。