今年中国经济增长下行压力加大 物价有望低位波动--人行年报

小米正与银行洽商 为一笔10亿美元贷款进行再融资--TRLPC
路透香港5月10日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国智能手机企业小米正在与数家银行洽商，为2014年签署的一笔10亿美元三年期贷款进行再融资。
路透北京5月27日 - 中国央行周三发布报告称，2015年经济增长下行压力加大，但仍将处于合理区间。而物价水平有望维持低位波动。将综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。
2014年中国人民银行年报指出，未来一段时期，中国经济增长仍面临一定的困难。从国际看，资本流动的不确定性增大，外需回升可能相对有限。但持续释放的发展潜能将支撑中国经济保持7%左右的中高速增长。
在物价方面，央行认为总需求扩张有所放缓，工业品总体供过于求，国际大宗商品价格可能保持低位震荡，都将对价格上行形成制约。尽管经过前期较快上涨，目前居民对物价的感受依然较强，价格预期还不很稳定，价格水平有望维持低位波动。
央行今年继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境，提高金融运行效率和服务实体经济的能力。预计2015年广义货币供应量M2预期增长12%左右。
央行还将努力在金融重点领域和关键环节改革实现新的突破，继续加快推进利率市场化改革，完善人民币汇率市场化形成机制，稳步推进资本项目可兑换。继续深化金融企业改革，同时稳步推进区域金融改革。 (完)
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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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