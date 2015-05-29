中国央行：经济下行压力加大 继续实施稳健货币政策保持流动性合理充裕

路透北京5月29日 - 中国央行周五表示，中国经济下行压力加大，部分经济风险显现，今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重松紧适度适时适度预调微调，保持流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。