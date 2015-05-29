中国央行：经济下行压力加大 继续实施稳健货币政策保持流动性合理充裕

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月29日 - 中国央行周五表示，中国经济下行压力加大，部分经济风险显现，今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重松紧适度适时适度预调微调，保持流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。
央行网站刊登的中国金融稳定报告（2015）称，加强和改善宏观审慎管理，进一步完善差别准备金动态调整机制，加强对产能过剩行业、房地产、地方政府融资平台等重点领域金融风险监测和化解。
谈及银行业，央行报告称当前银行业资产质量下行压力较大；房价下行预期增强，房地产市场持续调整将对银行信贷资产质量产生较大影响；一些同业业务比重高、资产负债期限错配严重的中小银行，流动性风险管理难度加大
央行称，2015年度金融稳定压力测试结果表明，商业银行资产质量和资本充足水平较高，压力测试显示表外业务、房地产贷款、银行表内外理财等领域风险和集团客户集中度风险应当引起关注。（完）
浏览央行报告原文，点选链接：（here）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。