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中国财经 | 2015年 5月 29日 星期五 18:35 BJT

中国央行：经济下行压力加大 继续实施稳健货币政策保持流动性合理充裕

路透北京5月29日 - 中国央行周五表示，中国经济下行压力加大，部分经济风险显现，今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重松紧适度适时适度预调微调，保持流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

央行网站刊登的中国金融稳定报告（2015）称，加强和改善宏观审慎管理，进一步完善差别准备金动态调整机制，加强对产能过剩行业、房地产、地方政府融资平台等重点领域金融风险监测和化解。

谈及银行业，央行报告称当前银行业资产质量下行压力较大；房价下行预期增强，房地产市场持续调整将对银行信贷资产质量产生较大影响；一些同业业务比重高、资产负债期限错配严重的中小银行，流动性风险管理难度加大

央行称，2015年度金融稳定压力测试结果表明，商业银行资产质量和资本充足水平较高，压力测试显示表外业务、房地产贷款、银行表内外理财等领域风险和集团客户集中度风险应当引起关注。（完）

浏览央行报告原文，点选链接：（here

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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