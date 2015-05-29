中国央行：今年银行业资产质量下行压力较大 推进利率和汇率市场化（更新版）

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路透北京5月29日 - 中国央行周五表示，随着经济下行和风险显现，银行业资产质量下行压力较大。今年稳健货币政策将更加注重松紧适度，适时适度预调微调。市场化改革方面，要加快推进利率市场化改革，基本退出常态化的汇市干预。

央行网站刊登的中国金融稳定报告（2015）称，去年下半年以来，货币增速有所放缓，总体看是经济结构调整、表外融资收缩、部分财务软约束部门扩张放缓以及对同业业务监管加强等在货币运行上的反映。

“经济下行压力加大，部分经济风险显现，全社会债务水平仍在上升，供给过剩与供给不足并存，经济结构性矛盾依然突出。”报告称。

央行今年将加强流动性监测分析，灵活运用各种工具组合，保持流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长；进一步完善差别准备金动态调整机制。

央行并表示，今年要基本退出常态化的外汇市场干预，继续完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

央行自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。

**继续加快推进利率市场化**

经济下行压力和融资贵顽疾迫使中国央行自去年11月以来三次降息，一年期贷款基准利率降至逾二十年低位，同时扩大存款利率浮动上限，标志着存贷款利率的市场化接近大功告成。

“今年继续加快推进利率市场化改革，增强金融机构自主定价能力。”报告表示。

央行指出，随着利率市场化进程进一步加速，推出作为配套制度环境的存款保险制度，引入风险差别费率，为利率市场化改革奠定更好的微观基础，还有助于加强对存款人的保护和完善金融机构市场化退出机制，为利率市场化改革解除后顾之忧。

央行行长周小川在两会期间记者会上明确表示，中国利率市场化多年来在不同的产品、不同的品种上，先是从大额、从企业慢慢变到小额，从贷款又进展到存款，已逐渐地取得了很多进步，今年如果有机会，存款利率上限放开概率非常大。

报告认为，随着利率市场化不断推进，存款付息率上升幅度可能持续高于贷款收益率上升幅度，存贷款利率非对称性变化导致利差缩小的趋势明显。

去年银行业利息净收入占营业净收入的比例为57.76%，比上年上升了4.48个百分点；净息差为2.71 %，同比上升0.02个百分点。

央行并表示，受利率市场化改革尚未完成等宏观因素制约，我国仍处于推进信贷资产证券化常规化发展的初期，信贷资产证券化产品尚未成熟和定型，今年将稳步推进信贷资产证券化扩大试点工作。

报告分析，从国际上看，信贷资产证券化也是推进利率市场化的重要途径。随着商业银行信贷资产证券化业务持续开展，银行贷款价格要以能够在市场上打包卖出作为定价条件之一，这样就会“倒逼”商业银行进行贷款的市场化定价，增强自主定价能力，逐渐形成由债券利率带动信贷利率的价格传导机制。

报告显示，从扩大试点情况看，2014年3月之前，由于基础资产收益率与债券市场利率倒挂，金融机构开展证券化业务积极性不高，仅发行10单，共计357亿元；2014年3月之后，随着债券市场利率逐步走低，金融机构提交发行申请数量大幅增加，2014年3~12月发行61单，共计2 585亿元。

**银行业资产质量下行压力较大**

谈及银行业，央行报告称，受经济增长放缓、外部需求萎缩、企业经营困难等多重因素影响，银行业资产质量下行压力较大。

报告显示，新增不良贷款主要集中在批发和零售业、制造业和信用卡，三项合计占全部新增不良贷款的80%以上。钢铁、水泥、电解铝、船舶、光伏、煤炭等产能严重过剩行业债务违约现象较为突出，部分地区企业间互保联保现象较为普遍，成为银行业不良贷款的“重灾区”。

“信贷风险开始出现从产能过剩行业向上下游企业和其他行业、从东部沿海地区向中西部地区、从小微企业向大中型企业蔓延的迹象，银行不良贷款面临进一步反弹压力。”报告称。

报告还强调，表外业务继续增长，风险隐患依然存在，包括将不良资产从表内转移至表外，延缓信用风险的暴露。

同时，房地产市场持续调整将对银行信贷资产质量产生较大影响。部分房地产开发企业资金链较紧，高成本、多渠道融资现象普遍，存在较大风险隐患。

央行将加强风险监测分析，包括对经营难以为继且产品缺乏竞争力的“僵尸企业”，通过破产清算等方式稳妥处置；落实差别化住房信贷政策，切实防范房地产信贷风险；加强地方政府性债务管理各项配套政策措施，确保在建项目后续融资，稳妥化解地方政府融资平台债务风险

截止去年末，银行业金融机构不良贷款余额1.43万亿元，不良贷款率1.6%。其中，商业银行不良贷款余额8，426亿元，比年初增加2，506亿元，已连续13个季度反弹；不良贷款率1.25%，比年初增加0.25个百分点。

同时，截至年末，银行业金融机构房地产贷款余额17.37万亿元，占各项贷款余额的21.27%。

央行报告公布2015年度金融稳定压力测试结果表明，商业银行资产质量和资本充足水平较高，表外业务、房地产贷款、银行表内外理财等领域风险和集团客户集中度风险应当引起关注。（完）

(发稿 李铮)

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