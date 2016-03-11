中国央行参事建议尽快出台互联网金融风险监管的配套措施

路透北京3月11日 - 中国全国人大代表、中国人民银行参事王顺表示，应尽快出台信息披露、风险控制、资金存管、市场退出机制、金融消费者主权理念及保护等操作层面的配套措施，努力实现互联网金融风险监管的全覆盖。

中证报周五援引他的讲话并称，要全面开展资金托管，并实行从业机构自身资金和项目资金的有效隔离；还要建立多层次的信息披露机制，建设多元化征信体系。

“探索建立统一的资金托管规则，开发安全有效的托管应用系统。银行应对资金的来源、流向、结算、归属等履行相应义务，”王顺称。

同时，还要建立统一的金融客户身份认证体系和行业数据集中备份中心，实现有效身份识别和交易数据备份。

王顺表示，应建立统一的互联网金融行业信息披露标准，强制从业机构向监管部门披露风险考核信息，定期向社会公众通过统一的信息平台和可比较的模式披露与投资相关的信息，监管部门应该加强信息共享，并将一些从业机构的风险类信息定期向社会公布。

要完善金融消费者风险偏好、风险认知和风险承受能力评估制度，积极引入第三方信用评级，加强对互联网主体、互联网金融产品的风险识别。

推动互联网信用体系建设，充分运用大数据征信，构建以人行征信为主、市场化征信为辅的多元化征信体系；加强跨部门的互联网金融运营、风险等方面的信息共享，沟通和协调监管立场。

王顺表示，应对于金融消费者资金安全、信息安全、销售原则、信息披露、投诉处理、民事赔偿作出可操作性的规定，并尽快出台个人信息保护法，尽快制定从业机构市场退出机制。（完）