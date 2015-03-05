范一飞、郭庆平获任中国央行副行长--政府网

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京3月5日 - 中国政府网周四公布，任命范一飞、郭庆平为中国央行副行长，免去胡晓炼、李东荣的央行副行长职务。
中国政府网公布国务院任免国家工作人员信息称，免去朱之鑫、解振华、徐宪平的国家发展和改革委员会副主任职务。
中国央行网站此前显示，主权财富基金--中国投资有限责任公司原副总经理范一飞，已于近日出任中国人民银行副行长。
中国进出口银行官网此前消息显示，2月17日，胡晓炼以党委书记、董事长身份主持召开该行新年第一次党委扩大会议，传达学习国务院第三次廉政工作会议精神。
而中国发改委网站不久前信息显示，解振华、朱之鑫、徐宪平已经不在发改委副主任名单当中，这意味着三人不再担任发改委副主任一职。
此外，张勇出任发改委副主任，但未有其相关简历和个人介绍。国内媒体报导，张勇或为原国家食药监总局局长、党组书记，曾任职于国家计委、国务院秘书二局。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。