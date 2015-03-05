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中国财经 | 2015年 3月 5日 星期四 13:04 BJT

范一飞、郭庆平获任中国央行副行长--政府网

路透北京3月5日 - 中国政府网周四公布，任命范一飞、郭庆平为中国央行副行长，免去胡晓炼、李东荣的央行副行长职务。

中国政府网公布国务院任免国家工作人员信息称，免去朱之鑫、解振华、徐宪平的国家发展和改革委员会副主任职务。

中国央行网站此前显示，主权财富基金--中国投资有限责任公司原副总经理范一飞，已于近日出任中国人民银行副行长。

中国进出口银行官网此前消息显示，2月17日，胡晓炼以党委书记、董事长身份主持召开该行新年第一次党委扩大会议，传达学习国务院第三次廉政工作会议精神。

而中国发改委网站不久前信息显示，解振华、朱之鑫、徐宪平已经不在发改委副主任名单当中，这意味着三人不再担任发改委副主任一职。

此外，张勇出任发改委副主任，但未有其相关简历和个人介绍。国内媒体报导，张勇或为原国家食药监总局局长、党组书记，曾任职于国家计委、国务院秘书二局。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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