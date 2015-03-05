范一飞、郭庆平获任中国央行副行长--政府网

路透北京3月5日 - 中国政府网周四公布，任命范一飞、郭庆平为中国央行副行长，免去胡晓炼、李东荣的央行副行长职务。

中国政府网公布国务院任免国家工作人员信息称，免去朱之鑫、解振华、徐宪平的国家发展和改革委员会副主任职务。

而中国发改委网站不久前信息显示，解振华、朱之鑫、徐宪平已经不在发改委副主任名单当中，这意味着三人不再担任发改委副主任一职。

此外，张勇出任发改委副主任，但未有其相关简历和个人介绍。国内媒体报导，张勇或为原国家食药监总局局长、党组书记，曾任职于国家计委、国务院秘书二局。（完）