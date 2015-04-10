中国国务院任命张晓慧和杨子强为央行行长助理 免去金琦行长助理职务

路透北京4月10日 - 中国人力资源和社会保障部周五公布，国务院任命张晓慧、杨子强为中国人民银行行长助理，并免去金琦的央行行长助理职务。

刊登在人社部网站的国务院任免名单并显示，任命易军、陆克华为住房和城乡建设部副部长，并免去齐骥的住房和城乡建设部副部长职务，免去解学智的国家税务总局副局长职务，免去苏波的工业和信息化部副部长职务。

中国工商总局网站此前资料显示，去年末成立的中国丝路基金有限责任公司注册资本615.25亿元人民币，董事长为中国央行行长助理金琦。而中国人民银行官网显示，另一位原行长助理郭庆平已被任命为央行副行长。

公开资料显示，张晓慧原任央行货币政策司司长，此前先后任央行货币政策司副司长、办公厅副主任、中国人民银行驻美洲代表处首席代表、金融市场司司长；杨子强此前则任职中国人民银行济南分行党委书记、行长，国家外汇管理局山东省分局局长。

中国政府网之前公布，任命范一飞、郭庆平为中国央行副行长，免去胡晓炼、李东荣的央行副行长职务。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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