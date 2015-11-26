任命杨国中为国家外汇管理局副局长 王小奕免职--中国国务院

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透北京11月26日 - 中国国务院26日表示，免去王小奕的国家外汇管理局副局长职务，任命杨国中为国家外汇管理局副局长。
国家外汇管理局官方网站显示，杨国中，经济学硕士，高级经济师。曾在重庆商学院、中国人民银行工作。2011年9月起任国家外汇管理局党组纪检组组长、党组成员。王小奕曾在中国人民银行多个部门工作，2007年12月起任国家外汇管理局副局长、党组成员。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。