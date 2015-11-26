任命杨国中为国家外汇管理局副局长 王小奕免职--中国国务院

路透北京11月26日 - 中国国务院26日表示，免去王小奕的国家外汇管理局副局长职务，任命杨国中为国家外汇管理局副局长。

国家外汇管理局官方网站显示，杨国中，经济学硕士，高级经济师。曾在重庆商学院、中国人民银行工作。2011年9月起任国家外汇管理局党组纪检组组长、党组成员。王小奕曾在中国人民银行多个部门工作，2007年12月起任国家外汇管理局副局长、党组成员。（完）