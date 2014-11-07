中国央行承认MLF操作 降低社会融资成本仍是核心目标--申万

路透北京11月7日 - 随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”行为终于揭开面纱。申银万国发布解读报告称，增加中期借贷便利（MLF）操作显然是为了进一步稳定市场流动性，而从央行整部报告来看，“降低社会融资成本”仍是政策核心目标。

申万认为，报告中并无直接关于降息和降准的暗示，因为央行希望对经济走势再作出进一步观察，目前仍会以回购利率或创新型的流动性调节工具作为重点。

中国央行周四发布三季度货币政策执行报告，在强调继续实施稳健货币政策、适时适度预调微调的同时，并宣布已于今年9月创设并开展了MLF操作，以提供中期基础货币。

以下为申万报告要点摘录：

第一，央行对于中国经济的判断更加谨慎。报告在对国内经济的描述中不再谈积极变化，而是指出“一定阶段内经济下行压力和潜在风险暴露可能会有所增大”，“投资增速和物价增速有所放缓”。在三季度经济下行压力加大的背景下，央行亦平添忧虑。

第二，对于市场猜测的SLF和MLF操作，央行给予了确认。执行报告指出央行三季度搭配使用短期流动性调节工具(SLO)适时适度进行双向调节，创设和开展了中期借贷便利(MLF)操作。MLF与SLO的主要区别在于它的定位是中期，即虽然期限是3个月，临近到期可能会重新约定利率并展期。增加MLF操作显然是为了进一步稳定市场流动性。

第三，从货币政策执行报告来看，“降低社会融资成本”仍是政策核心目标。在整部报告中，降低社会融资成本被放在了核心位置。相当一部分篇幅都在谈社会融资成本，并提出要通过保持货币信贷合理增长、完善银行公司治理、清理不合理金融服务收费、完善多层次资本市场、增加金融供给、加大改革和结构调整力度等多措并举，着力降低社会融资成本。这里值得注意的是“增加金融供给”，政策似乎在融资供给端酝酿着新的变革。

第四，报告并无直接关于降息和降准的暗示，但“根据经济基本面变化适时适度预调微调”已留下空间。我们估计，在目前地产销售已开始回暖，月度经济数据也有小幅企稳迹象的情况下，央行希望对经济走势再作出进一步观察，目前仍以回购利率或创新型的流动性调节工具作为重点。但如果后续经济下行压力进一步加大，则降息仍不得不为。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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