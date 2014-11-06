焦点：中国央行政策工具推陈出新 MLF问世助力定向宽松

作者 谢衡

路透北京11月6日 - 随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。

中国央行在货币政策工具上不断推陈出新，并以各种隐蔽的方式向市场投放流动性的操作，恰恰凸显了其在既要稳增长、又要调结构中的两难选择。未来，要防止被扣上“乱放水”帽子的中国央行，恐怕仍将不得不在各种定向宽松中大作文章，而不愿轻易采取降息降准的动作。

“央行承认偷偷大幅‘放水’。利率下调动作不断，包括公开的回购利率下调。降低融资成本仍是央行未来首要任务，预计未来仍会创新工具，比如LLF（长期融资工具）等，回购利率也会继续下调。”海通证券宏观经济分析师姜超说。

中国央行在周四发布的三季度货币政策执行报告中称，今年9月创设和开展中期借贷便利（MLF）操作，在提供流动性的同时发挥中期政策利率的作用，引导市场利率并降低社会融资成本，支持实体经济增长。

报告显示，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

分析人士认为，从央行的货币政策工具的操作方向来看，就是货币政策宽松。二季度采取了定向降准、棚改贷款等方式，进入三季度操作方式又有所变化。

“以前PSL(抵押补充贷款)是期限比较长的，现在又不想放得太短，所以在太短和太长之间找了个中期的就是MLF。就是想‘放水’，同时还要能控制中期利率。”一不愿具名的券商分析师说。

据央行介绍，中期借贷便利是中央银行提供中期基础货币的货币政策工具，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，采取质押方式发放，并需提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。

“总体看，在外汇占款渠道投放基础货币出现阶段性放缓的情况下，中期借贷便利起到了补充流动性缺口的作用，有利于保持中性适度的流动性水平。”央行报告称。

央行并表示，第三季未开展SLF操作，余额保持为0。中国央行2013年初创设了公开市场短期流动性调节工具(SLO)和SLF，据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次SLO回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%；至于SLF，除今年首季累计开展3,400亿元外，二季度起即未开展SLF操作。

**极力避免“过度放水”**

对于未来货币政策的描述，央行报告仍强调继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。分析人士认为，目前看来，央行仍不愿意动用传统的降息降准工具，继续倾向于使用定向操作向市场投放流动性。

兴业证券首席宏观分析师王涵指出，从三季度的报告看，相比之前，去掉了“管好流动性总闸门”这句话，从历史经验判断，这意味着央行未来的货币政策总基调是宽松的。

“央行保持经济稳定的阐述，也可以佐证其未来宽松的政策基调。但这种宽松不会是乱放水，也会注意结构调整。”王涵说。

央行报告就表示，定向降准主要发挥信号作用，通过建立信贷结构优化的正向激励机制，引导金融机构进一步提高小微企业、涉农信贷投放比例，并不能理解为“放水”扩张总量。

“年内降息降准的可能性不高，仍然会采取宏观审慎的方式，而就防控债务风险这一目标来看，也应该不会轻易放水了。”招商证券宏观研究主管谢亚轩说。

央行报告称，在软约束和结构性矛盾较为突出的环境下，货币政策的作用和传导也会受到影响，需要兼顾和应对的矛盾更多，既要促进经济平稳运行，也要防止过度“放水”固化结构扭曲、推升通胀和债务水平。

“从四季度以来的情况看，经济总体好于三季度，基建投资加速，房地产销售回暖、新开工数据改善，预计近期央行不会有大规模的刺激政策出台。但明年随着外汇占款的收缩，根据实际情况，央行存在降准的可能性。”民生证券宏观分析师李奇霖说。

**降低融资成本任务仍艰巨**

央行报告同时强调，要继续通过保持货币信贷合理增长、完善多层次资本市场、增加金融供给、等多措并举，着力降低社会融资成本。但分析人士普遍认为，这一任务依然艰巨。

海通证券的报告显示，三季度金融机构贷款利率总体有所下行但仍高企，上浮比例比二季度末有所上升。

“SLF和MLF目前更多的是针对银行，仍然需要央行给出更明确的信号，让企业能够在货币宽松的过程中，实实在在得到更低成本的资金。”西南证券研究发展中心首席研究员张仕元说。

联讯证券高级宏观分析师杨为敩表示，央行在前半年多使用回购、SLO等短期货币政策工具，主要以平抑流动性风险为主，而对经济增长的长期支持不够。

“SLF三个月的期限虽然相对长一些，但还不足消除银行对长期流动性的顾虑，银行贷款的积极性也难有起色。”他说。

央行报告表示，三季度中国央行灵活开展公开市场操作，搭配使用短期流动性调节工具（SLO）适时适度进行双向调节，创设和开展中期借贷便利（MLF）操作，在保持流动性总量适度充裕的同时着力引导市场利率，降低社会融资成本。

报告显示，7月、9月和10月三次下调14天期正回购操作利率共40个基点，并自9月份起适度下调PSL资金利率。

“当然也要看到，‘融资贵’成因复杂，债务率高和风险溢价上升是重要原因，解决这些问题需要标本兼治，加快经济结构调整和改革步伐。”报告称。（完）

(审校 张喜良)

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