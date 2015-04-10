中国央行一季度累计开展3700亿元MLF 均为三个月期利率3.5%

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海4月10日 - 中国人民银行周五公告，今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。
央行同时公告，一季度累计开展常备借贷便利(SLF)3,347亿元，期末余额1,700亿元。另外，自4月起，央行将按月公布上月MLF和SLF的操作信息。
以下为1-3月MLF操作明细：
时间 中期借贷便利余额(单位：亿元) 当月变动
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2015年1月 6,945 +500
2015年2月 6,945 --
2015年3月 10,145 +3,200
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以下为1-3月SLF操作明细：
时间 常备借贷便利余额(单位：亿元) 当月变动
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2015年1月 0 --
2015年2月 1,606 +1,606
2015年3月 1,700 +94
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央行并表示，今年初根据货币政策调控需要适时调整利率水平，探索常备借贷便利利率发挥货币市场利率走廊上限的功能。(完)
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数