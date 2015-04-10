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中国财经 | 2015年 4月 10日 星期五 18:15 BJT

中国央行一季度累计开展3700亿元MLF 均为三个月期利率3.5%

路透上海4月10日 - 中国人民银行周五公告，今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

央行同时公告，一季度累计开展常备借贷便利(SLF)3,347亿元，期末余额1,700亿元。另外，自4月起，央行将按月公布上月MLF和SLF的操作信息。

以下为1-3月MLF操作明细：

时间 中期借贷便利余额(单位：亿元) 当月变动

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2015年1月 6,945 +500

2015年2月 6,945 --

2015年3月 10,145 +3,200

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以下为1-3月SLF操作明细：

时间 常备借贷便利余额(单位：亿元) 当月变动

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2015年1月 0 --

2015年2月 1,606 +1,606

2015年3月 1,700 +94

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央行并表示，今年初根据货币政策调控需要适时调整利率水平，探索常备借贷便利利率发挥货币市场利率走廊上限的功能。(完)

(发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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