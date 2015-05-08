中国央行4月累计开展650亿元三个月期MLF 利率3.5%

路透上海5月8日 - 中国人民银行周五公告，今年4月通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币650亿元人民币，期末余额10,795亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。

央行同时公告称，根据货币市场流动性总体情况，4月人民银行收回到期常备借贷便利(SLF)1,700亿元，期末常备借贷便利余额为零。

自4月起，央行按月公布上月MLF和SLF的操作信息。

以下为1-4月MLF操作明细：

时间 中期借贷便利余额(单位：亿元) 当月变动

2015年1月 6,945 +500

2015年2月 6,945 --

2015年3月 10,145 +3,200

2015年4月 10,795 +650

以下为1-4月SLF操作明细：

时间 常备借贷便利余额(单位：亿元) 当月变动

2015年1月 0 --

2015年2月 1,606 +1,606

2015年3月 1,700 +94

2015年4月 0 -1,700

央行并表示，将在提供中期借贷便利的同时，引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。(完)

(发稿 吴芳；审校 黄凯)

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