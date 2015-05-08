中国央行4月累计开展650亿元三个月期MLF 利率3.5%

中国2016年末城镇登记失业率4.02% 今年就业总量压力依然较大--人社部
路透北京1月23日 - 中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红周一表示，2016年四季度末全国城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度调控目标。总体判断今年的就业形势总体稳定的基本面没有变，但是稳中有忧，今年就业总量压力依然较大。
路透上海5月8日 - 中国人民银行周五公告，今年4月通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币650亿元人民币，期末余额10,795亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。
央行同时公告称，根据货币市场流动性总体情况，4月人民银行收回到期常备借贷便利(SLF)1,700亿元，期末常备借贷便利余额为零。
自4月起，央行按月公布上月MLF和SLF的操作信息。
以下为1-4月MLF操作明细：
时间 中期借贷便利余额(单位：亿元) 当月变动
2015年1月 6,945 +500
2015年2月 6,945 --
2015年3月 10,145 +3,200
2015年4月 10,795 +650
以下为1-4月SLF操作明细：
时间 常备借贷便利余额(单位：亿元) 当月变动
2015年1月 0 --
2015年2月 1,606 +1,606
2015年3月 1,700 +94
2015年4月 0 -1,700
央行并表示，将在提供中期借贷便利的同时，引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。(完)
(发稿 吴芳；审校 黄凯)
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