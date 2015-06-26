中国央行今日加量续做MLF 期限延为六个月利率降至3.35%--财新

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月26日 - 财新网周五引述央行相关人士称，中国央行今日加量续做了到期的1,300亿元人民币MLF(中期借贷便利)，并将期限从三个月延长至六个月，利率为3.35%，较此前三个月的3.50%有所降低，这亦是MLF利率自创设后的首次下调。 财新引述央行相关人士指出，今日MLF到期1,300亿元，同日央行全部续做并有所加量。此次MLF期限六个月，较此前三个月期间延长一倍，中标利率为3.35%。
从央行公布的数据推算，本月将有6,700亿元人民币左右的MLF到期。上周知情人士对路透透露，央行并没有续做当周到期的MLF。
截至目前，央行暂无法对MLF消息予以评论。
央行数据显示，5月份中期借贷便利操作(MLF)净收回中期基础货币250亿元人民币，中期借贷便利期末余额10,545亿元，期限均为3个月，利率均为3.5%。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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