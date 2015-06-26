中国央行今日加量续做MLF 期限延为六个月利率降至3.35%--财新

路透上海6月26日 - 财新网周五引述央行相关人士称，中国央行今日加量续做了到期的1,300亿元人民币MLF(中期借贷便利)，并将期限从三个月延长至六个月，利率为3.35%，较此前三个月的3.50%有所降低，这亦是MLF利率自创设后的首次下调。 财新引述央行相关人士指出，今日MLF到期1,300亿元，同日央行全部续做并有所加量。此次MLF期限六个月，较此前三个月期间延长一倍，中标利率为3.35%。

从央行公布的数据推算，本月将有6,700亿元人民币左右的MLF到期。上周知情人士对路透透露，央行并没有续做当周到期的MLF。

截至目前，央行暂无法对MLF消息予以评论。

央行数据显示，5月份中期借贷便利操作(MLF)净收回中期基础货币250亿元人民币，中期借贷便利期末余额10,545亿元，期限均为3个月，利率均为3.5%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前五个月分别提供PSL资金3,831亿元和2,628亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的3.10%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)

(发稿 边竞; 审校 林高丽)

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