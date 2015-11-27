中国央行：今日进行1,000亿元六个月MLF操作 利率降10bp至3.25%

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海11月27日 - 中国央行周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，今日对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率较上次下降10个基点（bp）至3.25%。
央行在其微博上还表示，将同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
央行公告确认了此前路透的报导。
央行10月份时对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1,055亿元，期限六个月，利率3.35%，当月末中期借贷便利(MLF)余额5,955亿元，将从今年12月起陆续开始到期。
在10月MLF操作后不久，中国央行于10月23日宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制。（完）
(发稿 边竞；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)