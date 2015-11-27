中国央行：今日进行1,000亿元六个月MLF操作 利率降10bp至3.25%

路透上海11月27日 - 中国央行周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，今日对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率较上次下降10个基点（bp）至3.25%。

央行在其微博上还表示，将同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

央行公告确认了此前路透的报导。

央行10月份时对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1,055亿元，期限六个月，利率3.35%，当月末中期借贷便利(MLF)余额5,955亿元，将从今年12月起陆续开始到期。

在10月MLF操作后不久，中国央行于10月23日宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制。（完）