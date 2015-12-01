中国央行半年来首次开展SLF操作0.5亿元 发挥利率走廊上限作用（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增券商点评)
路透北京12月1日 - 中国央行周二公布，11月当月下调央行分支行SLF利率后，于24日开展隔夜常备借贷便利（SLF）操作0.5亿元，利率2.75%，发挥了利率走廊上限的作用。期末常备借贷便利余额为0。
中国央行上月提出有必要建立利率走廊操作系统，其上限为常备借贷机制的利率，下限为超额存款准备金的利率。随后央行自11月20日起下调分支行SLF利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。
中信证券固定收益部点评称，央行在完善SLF上廊利率水平的同时，也开始进行测试性操作，此次SLF操作量不大，且在月底余额为0，更像是在下调SLF利率之后的一次实验性操作。
央行网站数据显示，今年一季度累计开展常备借贷便利3,347亿元，期末常备借贷便利余额为1,700亿元；4月份到期收回后期末余额为0。此后逾半年未开展SLF操作。
中信证券认为，在SLF上廊的保护以及公开市场利率锚定之下，2015年利率终将平稳收官。未来政策将更倾向于采取“利率、汇率维稳+供给加大、风险逐步释放”的组合，所以投资者期待明年利率平均水平仍有大幅较低的机会并不现实，而是应该在各个债券品种的转换之中寻找机会。
汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，预期央行12月维持基准利率不变，但降准预期仍然较高；本月银行间资金利率预期上涨，同时债券收益率全面看涨，年末债市调整风险加大。
央行周二并公布，11月对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行提供抵押补充贷款（PSL）共517.52亿元，利率为2.75%，期末抵押补充贷款余额为10,811.89亿元。主要用于支持三家银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。
当月，央行对11家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共1,003亿元，期限六个月，利率3.25%。11月末中期借贷便利余额6,958亿元。同时引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
央行此前于11月27公布，当日对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率较上次下降10个基点（bp）至3.25%。（完）
(发稿 沈燕；审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。