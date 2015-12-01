中国央行半年来首次开展SLF操作0.5亿元 发挥利率走廊上限作用（更新版）

(新增券商点评)

路透北京12月1日 - 中国央行周二公布，11月当月下调央行分支行SLF利率后，于24日开展隔夜常备借贷便利（SLF）操作0.5亿元，利率2.75%，发挥了利率走廊上限的作用。期末常备借贷便利余额为0。

中国央行上月提出有必要建立利率走廊操作系统，其上限为常备借贷机制的利率，下限为超额存款准备金的利率。随后央行自11月20日起下调分支行SLF利率，隔夜和七天利率分别调整为2.75%和3.25%。

中信证券固定收益部点评称，央行在完善SLF上廊利率水平的同时，也开始进行测试性操作，此次SLF操作量不大，且在月底余额为0，更像是在下调SLF利率之后的一次实验性操作。

央行网站数据显示，今年一季度累计开展常备借贷便利3,347亿元，期末常备借贷便利余额为1,700亿元；4月份到期收回后期末余额为0。此后逾半年未开展SLF操作。

中信证券认为，在SLF上廊的保护以及公开市场利率锚定之下，2015年利率终将平稳收官。未来政策将更倾向于采取“利率、汇率维稳+供给加大、风险逐步释放”的组合，所以投资者期待明年利率平均水平仍有大幅较低的机会并不现实，而是应该在各个债券品种的转换之中寻找机会。

汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，预期央行12月维持基准利率不变，但降准预期仍然较高；本月银行间资金利率预期上涨，同时债券收益率全面看涨，年末债市调整风险加大。

央行周二并公布，11月对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行提供抵押补充贷款（PSL）共517.52亿元，利率为2.75%，期末抵押补充贷款余额为10,811.89亿元。主要用于支持三家银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。

当月，央行对11家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共1,003亿元，期限六个月，利率3.25%。11月末中期借贷便利余额6,958亿元。同时引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

央行此前于11月27公布，当日对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率较上次下降10个基点（bp）至3.25%。（完）