中国央行今日进行六个月期MLF操作 利率持平于3.25%--消息（更新版）

(新增央行暂未予以立即置评)

路透上海12月18日 - 两位消息人士周五透露，中国央行今日对部分金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，期限六个月，利率持平于上次的3.25%。市场人士认为，在时隔多月没有MLF到期后，本月将有1,000多亿元人民币MLF到期，央行此次操作很有可能为到期续做。

市场人士并表示，11月外汇占款大幅下降，资金流出压力未减，而近两日资金面供给亦稍显收敛，央行此举亦有稳定流动性之意。

路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获其立即置评。

11月央行口径外汇占款减少3,158亿元，创历史第二大单月降幅；当月金融机构外汇占款亦减少2,213亿元，继上月小幅增长后再度转负。

在新股申购资金解冻完成后，中国银行间市场周五流动性稍紧势头并未得到明显缓和，因大行仍未恢复到此前宽松供给水平，隔夜回购加权利率略涨，七天品种则有所下行。

央行11月对11家金融机构开展MLF操作共1,003亿元，期限六个月，利率较10月下降10个基点（bp）至3.25%；11月末中期借贷便利余额6,958亿元。

央行10月开展1,055亿元六个月期MLF操作，利率3.35%；而在10月MLF操作后不久，中国央行于10月23日宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制。

以下为截至11月末中期借贷便利余额中，按月份计算的操作及到期情况：

操作月份 操作规模 到期月份

(亿元人民币)

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2015年6月 1,300 2015年12月

2015年7月 2,500 2016年1月

2015年8月 1,100 2016年2月

2015年10月 1,055 2016年4月

2015年11月 1,003 2016年5月（完）