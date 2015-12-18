中国央行今日进行1000亿元六个月MLF操作 利率持平于3.25%

路透上海12月18日 - 中国央行周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，今日对13家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率持平于10月的3.25%。这也印证了路透稍早的消息。

央行在其微博上还表示，将同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

市场人士认为，在时隔多月没有MLF到期后，本月将有1,000多亿元人民币MLF到期，央行此次操作很有可能为到期部分续做。

他们并表示，11月外汇占款大幅下降，资金流出压力未减，而近两日资金面供给亦稍显收敛，央行此举亦有稳定流动性之意。

11月央行口径外汇占款减少3,158亿元，创历史第二大单月降幅；当月金融机构外汇占款亦减少2,213亿元，继上月小幅增长后再度转负。

在新股申购资金解冻完成后，中国银行间市场周五流动性稍紧势头并未得到明显缓和，因大行仍未恢复到此前宽松供给水平，隔夜回购加权利率略涨，七天品种则有所下行。

央行11月对11家金融机构开展MLF操作共1,003亿元，期限六个月，利率较10月下降10个基点（bp）至3.25%；11月末中期借贷便利余额6,958亿元。

央行10月开展1,055亿元六个月期MLF操作，利率3.35%；而在10月MLF操作后不久，中国央行于10月23日宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制。

以下为截至11月末中期借贷便利余额中，按月份计算的操作及到期情况：

操作月份 操作规模 到期月份

(亿元人民币)

----------------------------------

2015年6月 1,300 2015年12月

2015年7月 2,500 2016年1月

2015年8月 1,100 2016年2月

2015年10月 1,055 2016年4月

2015年11月 1,003 2016年5月（完）