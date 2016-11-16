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中国财经 | 2016年 11月 16日 星期三 15:47 BJT

中国央行今日开展3020亿元MLF操作远超到期量 利率与上期持平

路透北京11月16日 - 中国央行周三称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期中期借贷便利（MLF）到期情况，央行今日对18家金融机构开展MLF操作共3,020亿元人民币。该操作量远高于今日1,150亿元的到期量。

央行在其官方微博中并称，其中，六个月期1,795亿元、一年期1,225亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。

中国央行11月3日已对21家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共4,370亿元。据路透统计，本月到期的MLF仅有今日的一笔，规模1,150亿元。

央行10月对金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作7,630亿元。10月收回到期中期借贷便利5,575亿元，10月末中期借贷便利余额为21,118亿元，高于9月末的19,063亿元。

中国央行此前公布，10月末中央银行口径外汇占款余额为226,430.04亿元人民币。据此计算，当月央行口径外汇占款减少2,678.64亿元，已连续12个月下降。（完）

(发稿 马蓉；审校 张喜良)

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