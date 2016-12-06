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中国财经 | 2016年 12月 6日 星期二 17:23 BJT

中国央行今日开展3390亿元MLF操作远超到期量 利率与上期持平

路透北京12月6日 - 中国央行周二称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，对24家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,390亿元人民币。

央行官方微博显示，其中，六个月期限MLF操作1,510亿元，一年期操作1,880亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。

据路透统计，本周三(7日)将有115亿元MLF到期回收流动性。

央行此前公布数据显示，11月共开展MLF操作共7,390亿元；截至11月末，MLF余额为27,358亿元。（完）

(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)

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