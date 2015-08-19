中国央行今日新增MLF操作 以缓和汇率贬值导致的流动性压力（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增更多细节和背景)
路透上海8月19日 - 三位消息人士周三透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。
市场人士指出，本次MLF操作对象基本都是外汇业务规模较大的银行，人民币贬值后的客盘购汇相应也加大了银行的购汇压力，并对人民币流动性形成抽离，因此央行出手给予补血。
从中间价改革的8月11日至今，中国银行间外汇市场的成交量已达2,085亿美元。
一位消息人士称，“应该是缓冲（短期资金压力），利率持平（于7月），也不是到期续做。”
另一位消息人士则表示，本次MLF期限为六个月，利率3.35%，“我们也有，微量新做。”
央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率CNY=CFXS中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。
在连续两日大贬后，央行召开吹风会表示，人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成；人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。
但市场对人民币贬值的预期仍存，投行普遍预计明年将贬至6.5-6.6的水平。
中国央行此前公布的数据显示，7月中期借贷便利(MLF)操作到期收回3,845亿元人民币，开展六个月期中期借贷便利操作投放2,500亿元，利率持稳在3.35%。这意味着7月央行净收回中期基础货币1,345亿元，7月末余额3,800亿元。
而7月末的MLF余额中，均为六个月期品种，除当月开展操作的2,500亿元外，还有6月操作的1,300亿元，将分别于今年12月以及明年1月到期。
路透致电央行，但央行未立即予以置评。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前六个月分别提供PSL资金3,831亿元和4,204亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)
(发稿 路透中文新闻部)
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