中国央行今日新增MLF操作 以缓和汇率贬值导致的流动性压力（更新版）

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路透上海8月19日 - 三位消息人士周三透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。

市场人士指出，本次MLF操作对象基本都是外汇业务规模较大的银行，人民币贬值后的客盘购汇相应也加大了银行的购汇压力，并对人民币流动性形成抽离，因此央行出手给予补血。

从中间价改革的8月11日至今，中国银行间外汇市场的成交量已达2,085亿美元。

一位消息人士称，“应该是缓冲（短期资金压力），利率持平（于7月），也不是到期续做。”

另一位消息人士则表示，本次MLF期限为六个月，利率3.35%，“我们也有，微量新做。”

央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率CNY=CFXS中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。

在连续两日大贬后，央行召开吹风会表示，人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成；人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。

但市场对人民币贬值的预期仍存，投行普遍预计明年将贬至6.5-6.6的水平。

中国央行此前公布的数据显示，7月中期借贷便利(MLF)操作到期收回3,845亿元人民币，开展六个月期中期借贷便利操作投放2,500亿元，利率持稳在3.35%。这意味着7月央行净收回中期基础货币1,345亿元，7月末余额3,800亿元。

而7月末的MLF余额中，均为六个月期品种，除当月开展操作的2,500亿元外，还有6月操作的1,300亿元，将分别于今年12月以及明年1月到期。

路透致电央行，但央行未立即予以置评。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月25日央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前六个月分别提供PSL资金3,831亿元和4,204亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)

(发稿 路透中文新闻部)

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