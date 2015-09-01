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中国财经 | 2015年 9月 1日 星期二 11:11 BJT

中国央行：8月中期借贷便利净增1,100亿元 利率较上月持平

路透北京9月1日 - 中国央行周二公布，8月对14家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,100亿元人民币，MLF利率较上月未有变化。

中国央行网站公布，8月上述MLF的期限六个月，利率3.35%，与上月持平；8月末中期借贷便利余额4,900亿元，比上月末余额增加1,100亿元。

此外，央行称，8月向国家开发银行提供抵押补充贷款（PSL）604亿元，利率为2.85%，利率亦较上月持平；8月末抵押补充贷款余额为9,068亿元(完)

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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