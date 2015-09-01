中国央行：8月中期借贷便利净增1,100亿元 利率较上月持平

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 中国央行周二公布，8月对14家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,100亿元人民币，MLF利率较上月未有变化。
中国央行网站公布，8月上述MLF的期限六个月，利率3.35%，与上月持平；8月末中期借贷便利余额4,900亿元，比上月末余额增加1,100亿元。
此外，央行称，8月向国家开发银行提供抵押补充贷款（PSL）604亿元，利率为2.85%，利率亦较上月持平；8月末抵押补充贷款余额为9,068亿元(完)
(发稿 李贺；审校 黄凯)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。