中国央行MLF释放千亿流动性平稳资金面 降准仍有必要（更新版）

(增加分析师评论)

路透上海10月21日 - 中国央行周三对11家金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共1,055亿元人民币，期限六个月，利率为3.35%。分析师认为，MLF释放短期资金意在平稳资金面，然基础货币缺口仍大，后市降准仍有必要。

央行微博表示，上述MLF操作是为保持银行体系流动性合理充裕。央行同时会继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

民生证券固收分析师李奇霖表示，8月、9月央行口径外汇占款下降近万亿，再加上10月财政存款上缴，规模预估为3,000亿左右，目前超储率大概率低于2%，此时释放MLF意在对冲外汇占款下降和财政存款上缴的影响。

他并指出基础货币缺口仍大。9月金融机构外汇占款口径与央级差距4,000亿，可能是因为大行替代央行卖出美元买入人民币，并与央行达成远期协议对冲所致。尽管该手法在当期不减少基础货币，但在后续会使基础货币承压。

同时，MLF期限六个月，且资金成本较高，降准释放的是长期流动性且资金成本低，能更好的实现基础货币对冲的作用，“预估后续有50-100BP的降准空间”。

招商银行金融同业部高级分析师刘东亮亦表示，MLF释放的是短期资金，降准释放的是长期资金，前者无法代替后者，且MLF规模无法对冲外汇占款的降幅，近期双降的可能性依然较大。

刘东亮并称，在今日股市出现大幅波动之际，央行此举有利于向市场传递信心，同时也有利于避免因资金面收紧导致的信用债市场解杠杆压力，避免债市异常波动，将市场利率维持在目前较低的合意水平上。

中国股市沪综指周三放量收挫3.1%，创逾一个月最大跌幅。

市场人士表示，虽然当前资金面较为宽裕，但由于本月没有MLF到期，加上正逢季度缴税期，央行仍主动向市场提供一定支持。

9月央行未开展MLF操作，当月末中期借贷便利余额为4,900亿元，将从今年12月起才开始陆续到期。之前的MLF操作是在8月19日，当日对14家金融机构开展MLF操作共1,100亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。

中国9月金融机构外汇占款减少7,612.78亿元人民币，略大于8月份7,238亿元的减少额，也连续三个月刷新单月最大降幅。而此前公布的9月央行口径外汇占款减少2,641亿元人民币，为连续八个月下滑，但减少额较8月收窄542亿元。（完）