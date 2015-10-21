中国央行MLF释放千亿流动性平稳资金面 降准仍有必要（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(增加分析师评论)
路透上海10月21日 - 中国央行周三对11家金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共1,055亿元人民币，期限六个月，利率为3.35%。分析师认为，MLF释放短期资金意在平稳资金面，然基础货币缺口仍大，后市降准仍有必要。
央行微博表示，上述MLF操作是为保持银行体系流动性合理充裕。央行同时会继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
民生证券固收分析师李奇霖表示，8月、9月央行口径外汇占款下降近万亿，再加上10月财政存款上缴，规模预估为3,000亿左右，目前超储率大概率低于2%，此时释放MLF意在对冲外汇占款下降和财政存款上缴的影响。
他并指出基础货币缺口仍大。9月金融机构外汇占款口径与央级差距4,000亿，可能是因为大行替代央行卖出美元买入人民币，并与央行达成远期协议对冲所致。尽管该手法在当期不减少基础货币，但在后续会使基础货币承压。
同时，MLF期限六个月，且资金成本较高，降准释放的是长期流动性且资金成本低，能更好的实现基础货币对冲的作用，“预估后续有50-100BP的降准空间”。
招商银行金融同业部高级分析师刘东亮亦表示，MLF释放的是短期资金，降准释放的是长期资金，前者无法代替后者，且MLF规模无法对冲外汇占款的降幅，近期双降的可能性依然较大。
刘东亮并称，在今日股市出现大幅波动之际，央行此举有利于向市场传递信心，同时也有利于避免因资金面收紧导致的信用债市场解杠杆压力，避免债市异常波动，将市场利率维持在目前较低的合意水平上。
中国股市沪综指周三放量收挫3.1%，创逾一个月最大跌幅。
市场人士表示，虽然当前资金面较为宽裕，但由于本月没有MLF到期，加上正逢季度缴税期，央行仍主动向市场提供一定支持。
9月央行未开展MLF操作，当月末中期借贷便利余额为4,900亿元，将从今年12月起才开始陆续到期。之前的MLF操作是在8月19日，当日对14家金融机构开展MLF操作共1,100亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。
中国9月金融机构外汇占款减少7,612.78亿元人民币，略大于8月份7,238亿元的减少额，也连续三个月刷新单月最大降幅。而此前公布的9月央行口径外汇占款减少2,641亿元人民币，为连续八个月下滑，但减少额较8月收窄542亿元。（完）
(发稿 李铮； 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。