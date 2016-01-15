中国央行：对九家金融机构开展6个月中期借贷便利1000亿元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月15日 - 中国央行周五称，对九家金融机构开展中期借贷便利（MLF），操作量1,000亿元人民币，该操作期限和利率均与上月相同。
央行官方微博表示，该次开展的中期借贷便利为期限六个月，利率3.25%。
去年12月份央行公布的MLF显示，其对13家金融机构开展MLF操作共1,000亿元，期限6个月，利率3.25%。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)