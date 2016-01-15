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中国财经 | 2016年 1月 15日 星期五 17:50 BJT

中国央行：对九家金融机构开展6个月中期借贷便利1000亿元

路透北京1月15日 - 中国央行周五称，对九家金融机构开展中期借贷便利（MLF），操作量1,000亿元人民币，该操作期限和利率均与上月相同。

央行官方微博表示，该次开展的中期借贷便利为期限六个月，利率3.25%。

去年12月份央行公布的MLF显示，其对13家金融机构开展MLF操作共1,000亿元，期限6个月，利率3.25%。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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