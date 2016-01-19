中国央行重启28天逆回购助力净投放 MLF询量多管齐下保稳定（更新版）

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路透上海1月19日 - 为缓解资金紧势，在周一SLO操作后，中国央行周二公开市场加大逆回购操作规模，睽违近一年的28天期品种现身，助单日净投放750亿元人民币。加上就中期借贷便利操作(MLF)向部分银行询量，央行多渠道稳定流动性的意图更加明显。

业内人士认为，虽然逆回购期限明显拉长，汇率也继续掣肘，但若外汇占款大减的影响持续发酵，降准预期仍无法消除。

中国央行稍早进行了总额1,550亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，利率持平于2.25%;28天期750亿元，利率2.60%。

在紧急进行SLO、国库现金定存招标、增加28天逆回购品种，以及MLF询量后，上海一银行交易员表示，“春节前降准的可能性降低了。”

为缓和短期资金面愈演愈烈的紧张势头，两位消息人士周二透露，中国央行今日就中期借贷便利操作（MLF）向部分银行询量。本次询量首次新增一年期，利率3.25%(此前六个月期利率为3.25%)；还包括三个月期利率2.75%。

不过，即使MLF询量期限首次扩展至一年，仍有业内人士认为，若外汇占款下降导致的压力持续增加，央行被动的降准可能性仍无法排除。

周一银行间市场资金供给紧俏，中国央行当日进行了550亿元短期流动性调节工具(SLO)操作，期限三天，利率2.10%。另外，财政部周二稍早进行的800亿元九个月期国库现金定期存款招标，中标利率为3.02%。

中国12月金融机构外汇占款减少6,290亿元，减少额创历史第三大降幅；去年全年全口径和央行口径外汇占款均创下年度最大跌幅。而当月央行口径外汇占款减少7,082亿元，创历史最大单月降幅。

据路透统计，公开市场本周共有2,400亿元逆回购到期,其中周二到期800亿元，周四到期1,600亿元，央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复操作。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，2014年和2015年前11个月分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.75%，去年10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 1,550

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 800

（周四）1,600

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