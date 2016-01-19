中国央行：对22家金融机构开展中期借贷便利操作共4100亿元人民币

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月19日 - 中国人民银行周二表示，对22家金融机构开展中期借贷便利操作(MLF)共4,100亿元人民币，并调降三个月期和一年期借贷便利利率。
人行在官方微博发布的声明稿中表示，将三个月期中期借贷便利利率下调至2.75%；一年期中期借贷便利利率下调至3.25%。
根据人行网站的讯息，先前三个月期的利率为3.5%。人行并未提供先前的一年期利率。
人行对22家金融机构开展中期借贷便利操作，其中三个月占3,280亿元人民币，一年期占820亿元人民币。
人行稍早公布，将挹注逾6,000亿元人民币，协助减轻农历年前流动性料将紧俏的问题。央行将通过分别开展中期借贷便利、常备借贷便利(SLF)、抵押补充贷款(PSL)等操作，安排6,000亿元以上资金予以支持。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)