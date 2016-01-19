中国央行：对22家金融机构开展中期借贷便利操作共4100亿元人民币

路透北京1月19日 - 中国人民银行周二表示，对22家金融机构开展中期借贷便利操作(MLF)共4,100亿元人民币，并调降三个月期和一年期借贷便利利率。

人行在官方微博发布的声明稿中表示，将三个月期中期借贷便利利率下调至2.75%；一年期中期借贷便利利率下调至3.25%。

根据人行网站的讯息，先前三个月期的利率为3.5%。人行并未提供先前的一年期利率。