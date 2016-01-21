中国央行：今日进行3,525亿元MLF操作 其中六个月期利率降至3.00%

路透上海1月21日 - 中国央行周四在其微博上表示，为保持银行体系流动性合理充裕，今日对20家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共3,525亿元人民币，其中三个月、六个月、一年期均为1,175亿元，利率分别为2.75%、3.0%和3.25%，以引导加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

这亦是央行本周第二次、一周内第三次进行MLF操作，其中六个月品种利率较上周五的3.25%调降了25个基点(bp)；周二央行已进行了4,100亿元MLF，期限三个月和一年，本周累计MLF操作量7,625亿元。

而本周起为缓解资金紧张，央行每日都有动作，先后采用SLO(短期流动性调节工具)、逆回购和MLF等多种方式投放资金，加上财政部800亿元国库现金定存招标，本周向市场净投放资金已逾1.3万亿元。

中国央行上周五称，当日对九家金融机构开展中期借贷便利（MLF），操作量1,000亿元人民币，期限六个月，利率3.25%，该操作期限和利率均与上月相同。（完）