中国央行：今日进行3,525亿元MLF操作 其中六个月期利率降至3.00%

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月21日 - 中国央行周四在其微博上表示，为保持银行体系流动性合理充裕，今日对20家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共3,525亿元人民币，其中三个月、六个月、一年期均为1,175亿元，利率分别为2.75%、3.0%和3.25%，以引导加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
这亦是央行本周第二次、一周内第三次进行MLF操作，其中六个月品种利率较上周五的3.25%调降了25个基点(bp)；周二央行已进行了4,100亿元MLF，期限三个月和一年，本周累计MLF操作量7,625亿元。
而本周起为缓解资金紧张，央行每日都有动作，先后采用SLO(短期流动性调节工具)、逆回购和MLF等多种方式投放资金，加上财政部800亿元国库现金定存招标，本周向市场净投放资金已逾1.3万亿元。
中国央行上周五称，当日对九家金融机构开展中期借贷便利（MLF），操作量1,000亿元人民币，期限六个月，利率3.25%，该操作期限和利率均与上月相同。（完）
(发稿 边竞；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)