中国央行就MLF操作向银行询量 并下调六个月及一年期利率--消息（更新版2）

（新增更多背景及市场反应）

路透上海2月18日 - 尽管中国央行暂时放缓了降准降息的全面宽松政策步伐，但定向宽松举措仍接连出招。三位消息人士周四透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，在本次询量中央行并下调了MLF利率，其中六个月期降至2.85%，一年期降至3.00%。

市场人士认为，央行一方面避免全面放水，并维稳短期利率水平，以抑制金融市场杠杆率抬升，同时减轻对汇率的压力；另一方面，为了稳增长央行通过不断下调MLF利率，引导融资成本继续下行。

此前六个月和一年期MLF操作利率为3.00%和3.25%，此次两个期限MLF利率分别调低了15个基点（bp）和25个bp。

一位银行交易员指出，因明日将有1,100亿元MLF到期，央行此时至少进行部分续做也在情理之中，而操作量是否会超过到期量还值得关注。

对于此次降低中长期限MLF品种的利率，另一银行交易员表示，“（资金利率）短端不降既能压住债券的杠杆，又能保住汇率，压制住长端（利率）为改革留足货币空间。”

一券商交易员亦认为，此次MLF利率调降对价格的指导意义已经很明确了。

六个月和一年期MLF利率下调后，已接近甚至低于同期限的同业存单利率。目前股份制银行发行的一年期同业存单利率即在3.00%上下，而六个月品种则在2.95%附近，MLF利率调降后甚至还低于同业存单水平。

银行间债市现券早盘结束连日来调整，走势趋稳买气浮现，而在MLF消息明确后，现券收益率跌幅又有所扩大。

路透目前暂未联络到中国央行对此进行评论。

央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共8,625亿元，其中期限三个月4,455亿元，六个月2,175亿元，一年期1,995亿元；同时收回到期中期借贷便利2,500亿元；1月末，MLF余额为12,783亿元。（完）