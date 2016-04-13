中国央行就MLF向银行询量 利率与上次实际操作水平相同--消息

路透上海4月13日 - 两位消息人士周三透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，各期限利率与上次（2月）实际操作利率相同；而此次MLF询量利率较上月询量水平高出25个基点(bp)。

市场人士指出，4月中下旬流动性面临季度缴税的压力，同时还有超过5,000亿元MLF集中到期的叠加冲击，为维稳资金面，央行有必要续做到期MLF甚至有所加量。

他们并认为，3月MLF询量利率下调且明显低于二级市场利率水平，但询而未做，而这之后市场利率并未下行，同期限同业存单利率反而有小幅走升，因此央行本次并未延续上次下调MLF询量利率的步伐。

路透3月曾援引消息人士称，央行当月曾就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，并下调各期限询量利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。但随后MLF询而未做。

2月央行进行的MLF操作中，三个月、六个月和一年期利率分别为2.75%、2.85%和3.00%。

目前股份制银行发行的三个月期同业存单利率约在2.80%-2.82%，六个月品种在2.87%附近，一年期则在2.92%左右，均与目前MLF利率水平相差不远。

银行间市场周三主要回购利率略升，资金供给进一步收缩。季度缴税逐步进入高峰期，加之下周逾5,000亿元人民币的中期借贷便利（MLF）将到期，更加剧市场谨慎心态，大行等主力机构出钱意愿偏淡。

据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。

路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获其立即置评。（完）