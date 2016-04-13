中国央行就MLF向银行询量 利率与上次实际操作水平相同--消息

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月13日 - 两位消息人士周三透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，各期限利率与上次（2月）实际操作利率相同；而此次MLF询量利率较上月询量水平高出25个基点(bp)。
市场人士指出，4月中下旬流动性面临季度缴税的压力，同时还有超过5,000亿元MLF集中到期的叠加冲击，为维稳资金面，央行有必要续做到期MLF甚至有所加量。
他们并认为，3月MLF询量利率下调且明显低于二级市场利率水平，但询而未做，而这之后市场利率并未下行，同期限同业存单利率反而有小幅走升，因此央行本次并未延续上次下调MLF询量利率的步伐。
路透3月曾援引消息人士称，央行当月曾就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，并下调各期限询量利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。但随后MLF询而未做。
2月央行进行的MLF操作中，三个月、六个月和一年期利率分别为2.75%、2.85%和3.00%。
目前股份制银行发行的三个月期同业存单利率约在2.80%-2.82%，六个月品种在2.87%附近，一年期则在2.92%左右，均与目前MLF利率水平相差不远。
银行间市场周三主要回购利率略升，资金供给进一步收缩。季度缴税逐步进入高峰期，加之下周逾5,000亿元人民币的中期借贷便利（MLF）将到期，更加剧市场谨慎心态，大行等主力机构出钱意愿偏淡。
据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。
路透已就上述消息联络中国央行，但暂未获其立即置评。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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