分析：逆回购+MLF维稳资金面 中国经济向好降准预期再降温

作者 吕雯瑾

路透上海4月15日 - 中国央行公开市场本周再度转为净投放，并辅以MLF(中期借贷便利)操作，以缓释季度缴税高峰及下周MLF大量到期压力；预期央行下周仍继续维稳，资金面大幅收紧概率有限。

业内人士并认为，本周陆续发布的宏观数据显示中国经济低位企稳向好，加上MLF操作的预先缓冲，短期内货币政策宽松加码的必要性下降，降准预期有所降温，央行或继续依靠公开市场等常规工具调节流动性。

首创证券研发部总经理王剑辉指出，当前宽松货币表现为贷款增加，这在4、5月会有所回落，6月会再度增加取决于货币金融市场环境，“整体环境还是宽松，但大幅发力的阶段已经告一段落，若美联储6月没有加息动作，国内可能不会有降准措施。”

上海一银行交易员表示，相比公开市场上央行提供的短期流动性，缴税、MLF到期抽离的是长期流动性。因此除了逆回购工具，央行需要通过其他工具补充资金缺口，本周MLF操作也在预期之中。

中国央行周三对17家金融机构开展MLF操作共2,855亿元人民币，包括三个月期和六个月两个品种，利率与2月的最近一次操作持平，但较3月询量时的利率上升。据路透统计，本月将共有5,510亿元MLF到期，分别在下周二(19日)和下周四(21日)。

第一创业证券固定收益分析师沈弼凡指出，4月缴税对资金面影响预计在4,000亿左右，而MLF到期量逾5,000亿，高于本周MLF操作量,“央行应该还有动作，要么下周继续做MLF，要么降准。”

中金公司宏观研究团队则认为，央行MLF操作旨在抵补流动性，但可能延迟降准。下周将有5,510亿元MLF到期，此番操作可避免流动性突然收紧，并不意味着加大宽松。

中国央行公开市场本周累计进行了1,900亿元逆回购，期限均为七天，中标利率仍持平于2.25%；对冲到期的1,200亿元逆回购后，单周净投放700亿元，上周则净回笼2,750亿元。

华东一银行交易员认为，本周央行逆回购操作规模不大，MLF亦有所缩量，也可能是由于机构需求本身有限，并非央行有意缩量，目前市场流动性整体而言仍属充裕，可能也不需要降准这样的“大招”。

中国银行间市场周五资金面重回宽松，主要回购利率均小幅下行，银行、券商等类机构均较容易轧平头寸。

中国央行最新公布的3月新增贷款及社会融资增量均居高位，其中当月新增人民币贷款1.37万亿元，明显高于1.05万亿元的路透调查中值。央行调查统计司司长盛松成表示，3月末M1余额同比增长很快，反映市场流动性总体宽裕，也反映经济企稳趋势。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/1p2QigD

**加码宽松短期或难现**

本周中国物价、贸易、金融及GDP等重磅数据悉数出炉，尽管通胀压力有所缓和，降低对货币政策的制约，但信贷、进出口等指标均大幅改善，显示中国经济低位企稳，令货币政策宽松加码的必要性下降。

国务院发展研究中心金融研究所王洋表示，长期来看央行仍需要继续补充基础货币等宽松政策，但就短期来看，在经济出现好转、而通胀忧虑增加的情况下，央行维持现有状态继续观察，同时使用公开市场和MLF等调节工具灵活调整是一个比较好的选择。

中金公司亦认为，随着中国经济继续向好，货币政策会保持相对稳健，但进一步宽松的空间应该有限。央行倾向于用MLF等投放或补充基础货币，这可能会降低近期降准的可能性。

据该投行此前统计，基础货币自去年11月起见底回升。近月央行披露的资产负债表显示，其对存款性公司的债权激增，显示凭借SLF、MLF、PSL等工具，央行扩张货币总量的能力有所修复；这或许使得央行在面对外汇流出时，尚有一定空间适当放缓其下调存款准备金率的节奏。

中国一季度GDP同比增速6.7%创七年新低，但符合市场预期；3月基建和房地产投资反弹明显，再加上出口亦现好转，带动整体经济小幅脉冲向上。分析人士指出，3月关键经济指标向好，主要是受货币持续宽松、财政政策刺激的带动，二季度经济预计会比一季度再好一些。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延 续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个 工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春 节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设 并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规 模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开 行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 150

（周二） 600

（周三） 400

（周四） 400

（周五） 350

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一 -- ）

（周二） 600

（周三） 300

（周四） 100

（周五） 200

SLO到期 --

净投放 700 (完)