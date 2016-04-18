中国央行今日进行1,625亿元MLF操作 三个月和六个月利率与上期持平

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月18日 - 中国央行周一在其微博上表示，为保持银行体系流动性合理充裕，今日对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,625亿元，包括三个月期和六个月两个品种，利率均与上期持平。
操作规模上，三个月为835亿元，六个月为790亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%。央行称此举旨在引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
央行上周三曾对17家金融机构开展MLF操作共2,855亿元人民币，其中三个月1,270亿元、六个月1,585亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%。
据路透统计显示，4月的MLF到期共5,510亿元，其中4月19日到期3,280亿元，4月21日到期2,230亿元。
中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放150亿元；据路透统计，本周共有1,900亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期150亿元。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。