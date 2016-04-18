中国央行今日进行1,625亿元MLF操作 三个月和六个月利率与上期持平

路透北京4月18日 - 中国央行周一在其微博上表示，为保持银行体系流动性合理充裕，今日对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,625亿元，包括三个月期和六个月两个品种，利率均与上期持平。

操作规模上，三个月为835亿元，六个月为790亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%。央行称此举旨在引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

央行上周三曾对17家金融机构开展MLF操作共2,855亿元人民币，其中三个月1,270亿元、六个月1,585亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%。

据路透统计显示，4月的MLF到期共5,510亿元，其中4月19日到期3,280亿元，4月21日到期2,230亿元。

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放150亿元；据路透统计，本周共有1,900亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期150亿元。（完）