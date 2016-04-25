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中国财经 | 2016年 4月 25日 星期一 17:53 BJT

中国央行今日进行2,670亿元MLF操作 三个月和六个月利率均持平--公告

路透上海4月25日 - 中国央行周一公告，今日对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,670亿元人民币，以保持银行体系流动性合理充裕。

其中三个月期1,010亿元，六个月期1,660亿元，利率分别持平在2.75%和2.85%。

这是央行本月以来第三次进行MLF操作，此前两次为4月13日和4月18日，操作规模分别为2,855亿元和1,625亿元，操作期限包括三个月和六个月两种，且利率均持平。

据路透统计，本月共有5,510亿元MLF到期。另外，因资金紧张，央行公开市场近期加大了逆回购操作力度，截至今日止，累计未到期逆回购存量已达10,200亿元。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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