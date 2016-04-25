中国央行今日进行2,670亿元MLF操作 三个月和六个月利率均持平--公告

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透上海4月25日 - 中国央行周一公告，今日对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,670亿元人民币，以保持银行体系流动性合理充裕。
其中三个月期1,010亿元，六个月期1,660亿元，利率分别持平在2.75%和2.85%。
这是央行本月以来第三次进行MLF操作，此前两次为4月13日和4月18日，操作规模分别为2,855亿元和1,625亿元，操作期限包括三个月和六个月两种，且利率均持平。
据路透统计，本月共有5,510亿元MLF到期。另外，因资金紧张，央行公开市场近期加大了逆回购操作力度，截至今日止，累计未到期逆回购存量已达10,200亿元。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透香港1月23日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司周一称，去年度油气产量按年跌近9%，原油加工量则轻微下降。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。