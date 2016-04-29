分析：中国央行偏爱MLF+逆回购模式维稳流动性 短期降准料难轻易动用

《路透早报》--1月18日
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
作者 吴芳
路透上海4月29日 - 随着缴税因素冲击渐消，中国央行公开市场本周缩量逆回购，转为净回笼；不过辅以MLF月内第三次操作，资金面逐步恢复宽松局面。分析师表示，央行目前坚持稳健中性政策基调为主，并无主动收紧或者宽松的意图，仍视流动性情况采取适当对冲操作。
他们并指出，考虑到宏观经济虽出现改善迹象，但下行压力仍大，政策收紧可能性并不大；而且5月资金面仍面临营改增政策扰动，预计未来还将通过逆回购和MLF适度熨平波动，保持资金供给平衡；同时监管层防范金融过度杠杆风险，亦令短期降准等政策出台可能性不大。
“（央行态度）还是中性的吧，一旦资金面好转就缩量了。”第一创业证券固定收益分析师沈弼凡称，月末资金松除了央行逆回购和MLF继续投放外，也与之前资金面紧张的时候，很多机构提高了七天的融资量，所以目前还没有资金缺口，而且杠杆也降了一些有关。
本周央行逆回购规模单日逐步缩量至周五的300亿元，全周累计进行了5,800亿元逆回购，期限均为七天，中标利率仍持平于2.25%；对冲到期的8,700亿元逆回购后，单周转为净回笼2,900亿元；上周单周净投放6,800亿元，创历史新高。
央行周一对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,670亿元，三个月和六个月期MLF利率均持平，为央行本月以来第三次进行MLF操作。至此，本月MLF操作共达7,150亿元，超过本月5,510亿元的MLF到期量。
沈弼凡并谈到，5月即将开始的营改增如果对回购利率有明显抬升的话，央行还是会维稳，因为营改增本身对利率有抬升作用，央行若要使得这个抬升影响变小，可能会适当多投放一点资金，但总体会维持资金供给在一个中性均衡的水平上。
今年5月1日将全面推进营改增，而对银行间业务成本负担，市场人士分析称，货币市场主要交易手段为同业拆借和债券回购，目前通过债券回购成交的交易占全部交易量80%左右，买入返售债券利息收入收取增值税，势必将提高机构融资成本。
“本意并不想撒钱，偏紧的平衡。”南京证券固定收益分析师杨浩认为，资金一宽松下来，央行立马回收资金，重点还是在短期流动性管理，同时也想遏制银行间的杠杆交易，因为金融加杠杆于实体经济无意义，央行不愿意干，所以货币宽松近期还是想都不用想了。
中国银行间市场周五资金面维持宽松态势，虽然央行公开市场今日大规模净回笼，但大行等机构资金融出充足，各期限品种供给无忧；随着营改增政策的实施 ，市场对节后资金面看法不一，但整体仍认为并不会导致流动性过分紧张的局面。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/24nXlR1
**短期降准可能降低**
业内人士认为，鉴于目前外汇占款流出步伐下降，经济基本面出现向好迹象，虽然资金面仍面临营改增等扰动因素，但是降准等放水政策出台的必要性并不大，同时为了防范金融杠杆过度风险，货币政策维稳仍为首要目标。
“资金已经充裕了，现在的央行已经不是一味的放水了，如果真的大量放水那么CPI就会上去，造成经济滞胀，所以现在的操作还是比较科学的。”华北一银行交易员称。
他并认为，目前市场整体并不缺资金，外汇占款降幅缩小，大宗商品逐步回落，美国也表示加息步伐放缓，资本外流忧虑应该不必过度担忧，所以中国央行似乎并没有降准的必要性。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。美联储政策制定委员会表示，尽管近期经济成长放缓，但就业市场进一步改善，联储将密切关注通胀发展。
对于未来政策预期，东莞银行金融市场部余缘波认为，不过政策整体还是保持稳健，紧张的时候放水，宽松的时候回笼，除非经济数据很差，才会继续降准吧。
“所以要看接下来的经济数据了，2月和3月的经济数据都还不错，所以央行推迟了降准。”他称。
中国工信部周四表示，一季度中国工业经济运行出现一些积极变化迹象，仍面临不少困难和挑战；当下外需疲弱态势仍未改变，结构性矛盾依然存在，部分行业和地区困难有所加剧，一部分企业生产经营困难，稳增长压力仍然较大。
余缘波谈到，从4月的公开市场投放来看，4月的缴税量明显高于去年，5月份的财税上缴力度可能不会那么大，而距离6月美联储加息窗口还有一段时间，因此5月中上旬可能是一个政策稳定期。
去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延 续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个 工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。
春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春 节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设 并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规 模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开 行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
逆回购 （周一） 1,800
（周二） 1,400
（周三） 1,200
（周四） 1,100
（周五） 300
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期（周一 300 ）
（周二） 900
（周三） 2,500
（周四） 2,600
（周五） 2,400
SLO到期 --
净回笼 2,900 (完)
(审校 林高丽)
英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时将退出欧盟单一市场。这彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。特雷莎·梅直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度，即“硬脱欧”。特雷莎·梅允诺将寻求最大限度的欧盟市场准入，但她也表示，英国将寻求与欧盟以外的国家签订自由贸易协议，并将限制欧洲大陆移民。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。