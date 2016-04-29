分析：中国央行偏爱MLF+逆回购模式维稳流动性 短期降准料难轻易动用

作者 吴芳

路透上海4月29日 - 随着缴税因素冲击渐消，中国央行公开市场本周缩量逆回购，转为净回笼；不过辅以MLF月内第三次操作，资金面逐步恢复宽松局面。分析师表示，央行目前坚持稳健中性政策基调为主，并无主动收紧或者宽松的意图，仍视流动性情况采取适当对冲操作。

他们并指出，考虑到宏观经济虽出现改善迹象，但下行压力仍大，政策收紧可能性并不大；而且5月资金面仍面临营改增政策扰动，预计未来还将通过逆回购和MLF适度熨平波动，保持资金供给平衡；同时监管层防范金融过度杠杆风险，亦令短期降准等政策出台可能性不大。

“（央行态度）还是中性的吧，一旦资金面好转就缩量了。”第一创业证券固定收益分析师沈弼凡称，月末资金松除了央行逆回购和MLF继续投放外，也与之前资金面紧张的时候，很多机构提高了七天的融资量，所以目前还没有资金缺口，而且杠杆也降了一些有关。

本周央行逆回购规模单日逐步缩量至周五的300亿元，全周累计进行了5,800亿元逆回购，期限均为七天，中标利率仍持平于2.25%；对冲到期的8,700亿元逆回购后，单周转为净回笼2,900亿元；上周单周净投放6,800亿元，创历史新高。

央行周一对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,670亿元，三个月和六个月期MLF利率均持平，为央行本月以来第三次进行MLF操作。至此，本月MLF操作共达7,150亿元，超过本月5,510亿元的MLF到期量。

沈弼凡并谈到，5月即将开始的营改增如果对回购利率有明显抬升的话，央行还是会维稳，因为营改增本身对利率有抬升作用，央行若要使得这个抬升影响变小，可能会适当多投放一点资金，但总体会维持资金供给在一个中性均衡的水平上。

今年5月1日将全面推进营改增，而对银行间业务成本负担，市场人士分析称，货币市场主要交易手段为同业拆借和债券回购，目前通过债券回购成交的交易占全部交易量80%左右，买入返售债券利息收入收取增值税，势必将提高机构融资成本。

“本意并不想撒钱，偏紧的平衡。”南京证券固定收益分析师杨浩认为，资金一宽松下来，央行立马回收资金，重点还是在短期流动性管理，同时也想遏制银行间的杠杆交易，因为金融加杠杆于实体经济无意义，央行不愿意干，所以货币宽松近期还是想都不用想了。

中国银行间市场周五资金面维持宽松态势，虽然央行公开市场今日大规模净回笼，但大行等机构资金融出充足，各期限品种供给无忧；随着营改增政策的实施 ，市场对节后资金面看法不一，但整体仍认为并不会导致流动性过分紧张的局面。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/24nXlR1

**短期降准可能降低**

业内人士认为，鉴于目前外汇占款流出步伐下降，经济基本面出现向好迹象，虽然资金面仍面临营改增等扰动因素，但是降准等放水政策出台的必要性并不大，同时为了防范金融杠杆过度风险，货币政策维稳仍为首要目标。

“资金已经充裕了，现在的央行已经不是一味的放水了，如果真的大量放水那么CPI就会上去，造成经济滞胀，所以现在的操作还是比较科学的。”华北一银行交易员称。

他并认为，目前市场整体并不缺资金，外汇占款降幅缩小，大宗商品逐步回落，美国也表示加息步伐放缓，资本外流忧虑应该不必过度担忧，所以中国央行似乎并没有降准的必要性。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，尽管6月升息的大门仍然敞开，但声明暗示并不急于升息。美联储政策制定委员会表示，尽管近期经济成长放缓，但就业市场进一步改善，联储将密切关注通胀发展。

对于未来政策预期，东莞银行金融市场部余缘波认为，不过政策整体还是保持稳健，紧张的时候放水，宽松的时候回笼，除非经济数据很差，才会继续降准吧。

“所以要看接下来的经济数据了，2月和3月的经济数据都还不错，所以央行推迟了降准。”他称。

中国工信部周四表示，一季度中国工业经济运行出现一些积极变化迹象，仍面临不少困难和挑战；当下外需疲弱态势仍未改变，结构性矛盾依然存在，部分行业和地区困难有所加剧，一部分企业生产经营困难，稳增长压力仍然较大。

余缘波谈到，从4月的公开市场投放来看，4月的缴税量明显高于去年，5月份的财税上缴力度可能不会那么大，而距离6月美联储加息窗口还有一段时间，因此5月中上旬可能是一个政策稳定期。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延 续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个 工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春 节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设 并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规 模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开 行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 1,800

（周二） 1,400

（周三） 1,200

（周四） 1,100

（周五） 300

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一 300 ）

（周二） 900

（周三） 2,500

（周四） 2,600

（周五） 2,400

SLO到期 --

净回笼 2,900 (完)