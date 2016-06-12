分析：中国央行逆回购投放力度减弱 MLF超额续做中短期工具趋常态（更新版）

（新增周日操作情况）

作者 侯向明

路透北京6月12日 - 在流动性持续宽松态势下，中国央行公开市场本周以来逆回购投放力度减弱，与此同时中期借贷便利（MLF）连续询量并超额续做，央行“一收一放”间意在维持短期资金面平稳的同时熨平中期波动，大水漫灌难再期，精准滴灌为主流。

央行公开市场今日进行700亿元人民币七天期逆回购，利率继续持平在2.25%。据此计算，本周净回笼1,750亿元。分析人士认为，面对年中时点因素央行收短放长，适时提升MLF“出镜率”彰显维稳姿态，中短期操作工具趋于常态。

中信证券固定收益团队首席分析师明明称，“近期短期流动性还是比较平稳的，但随着5月以来的外汇储备由前期的环比增加转为减少，所以投放中期流动性也是有必要的，不同操作工具对应不同的需求，这种一收一放也并不矛盾。”

他并补充道，MLF操作趋于常态化，意味着“大水漫灌”的传统式宽松难再现，货币政策工具结构化主打更鲜明，流动性碎片化、周期性特征将更突出；央行MLF再出手，也进一步强化了货币政策“精准滴灌”的风格。

中国央行周二对14家金融机构开展MLF操作，共2,080亿元。其中三个月1,232亿元、六个月115亿元、一年期733亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%、3.0%。据路透统计，6月仅有一笔MLF到期，规模1,000亿元，到期日6月18日。

路透周一曾援引消息人士称，中国央行上周五及当日就MLF操作连续向部分银行询量，且MLF的询量今后有望常态化。

国泰君安最新报告称，在经历连续两次的MLF询量之后，央行周二进行了2,080亿的MLF操作，从5月央行宣布PSL进行常态化操作之后，MLF投放也有望常态化进行，这将有利于平抑6月份资金面波动。

“总体上来说，6月份面临的外部流动性压力显着减轻，央行投放流动性缓解季节性波动的态度也将使得资金面紧张预期消除，资金面将以平稳为主。”该报告并称。

据路透统计，本周共有3,900亿元逆回购到期，期限均为七天，央票最早在7月才陆续开始有到期。本周四至周五（6月9-10日）适逢端午节假期，公开市场操作暂停，周日（6月12日）为换休工作日恢复操作。

中国央行公开市场上周连三周净投放，月末资金面亦在央行及时加码逆回购呵护下平稳度过。

中国央行周二数据显示，5月末中国外汇储备为31,917.36亿美元，环比下降279.32亿美元至2011年12月来最低水平，此前为连续两个月增长。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/1S0C3zP

**中短期工具趋常态**

受银行季末考核影响，6月份是每年传统流动性紧张时点，而今年又叠加MPA（宏观审慎评估）实施与美联储加息外部干扰增强，在短期流动性充足的情况下，央行亦出手确保中期资金供给，中短期操作常态化亦强化了结构宽松的货币政策调控基调。

中信证券研究报告指出，在当前信用违约风险上升、监管层推进金融系统去杠杆的局面下，中短期货币政策工具更加常态化也有助于维稳流动性。

“中短期工具常态化有望成趋势，也是对我们之前提出的‘精准滴灌’观点的延伸，能够在尽量避免总量型宽松的同时较好地配合防范风险与经济结构转型的目标。”报告称。

国内投行--中金公司的固收团队亦分析称，目前公开市场逆回购已常态化操作，但中期资金面仍受到较多因素影响，尚缺乏对中期波动进行灵活调控的货币政策工具。

中金并认为，如果后续常态化开展MLF询量操作，将有助于央行及时把握资金面情况，进行更灵活和更有针对性地中期资金投放，平滑中期层面资金面波动与及时弥补基础货币缺口。

央行行长助理殷勇日前表示，中国经济目前还处在一个中高速增长水平，通货膨胀还处在平均水平。传统的货币政策工具，包括利率工具、准备金率都有正常调节空间，央行没有进行量化宽松。因此，中国货币政策回旋空间还是比较大的，不过稳健性是当前中国央行追求的货币政策目标。

而在招商银行资产管理部高级分析师刘东亮看来，目前基础货币缺口较大，仅依靠公开市场和MLF操作难以弥补，年内降准概率仍在。

“目前基础货币的缺口是比较大的，因为前期外占的收缩呀或者货币乘数的变化，央行年内基础货币投放的压力也是比较大的。”他说，“但全年来看，是不是完全能够依赖公开市场操作这样滚动下去，其实也是有问题的。”

中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写工作论文更新今年宏观经济年度指标预测称，维持全年GDP增速为6.8%的基准预测不变，CPI涨幅预测则上调至2.4%。

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。自今年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，除3月初降准后有两日暂停操作外，其余均正常进行。

春节前一段时间，央行逆回购操作以14天和28天期为主，利率分别为2.40%和2.60%；春节后则仅进行七天期逆回购操作，利率持平于2.25%。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） 400

（周二） 500

（周三） 550

（周四） --

（周五） --

（周日） 700

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一 650 ）

（周二） 1,200

（周三） 950

（周四） 700

（周五） 400

SLO到期 --

净回笼 1,750 (完)