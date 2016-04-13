中国央行今日进行2855亿元MLF操作 三个月和六个月利率与上期持平

路透北京4月13日 - 中国央行周三在其微博上表示，为保持银行体系流动性合理充裕，今日对17家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,855亿元人民币，包括三个月期和六个月两个品种，利率均与上期持平。

其中三个月1,270亿元、六个月1,585亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%。此举旨在引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

两位消息人士周三透露，中国央行今日就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，各期限利率与上次（2月）实际操作利率相同；但此次MLF询量利率较上月询量水平高出25个基点(bp）。

路透3月曾援引消息人士称，央行当月曾就中期借贷便利（MLF）操作向部分银行询量，并下调各期限询量利率25个基点（bp），其中三个月期降至2.50%，六个月期降至2.60%，一年期降至2.75%。但随后MLF询而未做。

2月央行进行的MLF操作中，三个月、六个月和一年期利率分别为2.75%、2.85%和3.00%。（完）