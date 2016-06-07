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中国财经 | 2016年 6月 7日 星期二 18:20 BJT

中国央行：对14家机构开展中期借贷便利（mlf）操作 共2,080亿元人民币

路透北京6月7日 - 中国央行周二表示，今日对14家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共2,080亿元人民币。

央行新浪微博称，MLF操作中，3个月1,232亿元、6个月115亿元、1年期733亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%、3.0%，引导加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

两位消息人士周一透露，中国央行上周五及当日就MLF操作连续向部分银行询量，三个月、六个月及一年期利率均持平于上次。MLF的询量今后有望常态化。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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