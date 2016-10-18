中国央行今日对20家金融机构开展4,620亿元MLF操作 远超到期量

路透上海10月18日 - 中国央行周二称，为保持银行体系流动性合理充裕，今日对20家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共4,620亿元人民币。该操作量远超今日1,320亿元的到期量。

业内人士称，此次操作放量，主要是因为本月MLF到期规模较大，同时央行也倾向通过六个月和一年品种向市场提供长期稳定资金；此外近几个月外汇占款下降比较多，央行亦通过MLF操作弥补长期资金缺口。

央行官方微博显示，此次MLF操作包括六个月2,345亿元和一年期2,275亿元，利率与上期持平，分别为2.85%和3.0%。

据路透统计，10月共有5,575亿元MLF到期，其中上周四已到期2,595亿元，今日为1,320亿元，10月25日到期1,660亿元。

央行上周四(13日)称，当日对18家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共3,010亿元。

央行此前公布的数据显示，9月开展MLF操作2,750亿元，当月收回到期中期借贷便利1,232亿元，9月末MLF余额为19,063亿元。

央行最新数据显示，9月末中央银行口径外汇占款余额为22.91万亿元人民币，当月减少3,375亿元，较8月多减1,456亿元，为今年1月（下降6,445亿元）以来最大降幅，也是11个月连续下降。而9月末中国外汇储备余额为31,633.82亿美元，较上月下降188亿美元。（完）