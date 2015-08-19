综述：MLF消息助缓资金但现券仍盘整 续关注政策动向

图为人民币一元硬币和百元面值纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海8月19日 - 中国央行周三进行新增MLF操作的消息，令偏紧的银行间市场资金面在午后有明显缓和，不过现券及IRS(利率互换)仍未现太多波澜，收益率变动幅度甚微。

交易员并指出，目前基本面仍对债市形成支撑，不过短期内流动性还将是主要影响因素，资金面是否能延续回暖的势头仍待观察，若流动性再有反复，继续关注央行随后的政策动向。

华东一银行交易员称，午后资金现转好势头，因为“有MLF，现券反应比较平淡，略下一点点吧，这几天市场都比较无聊，没有太大变化。”

中国央行周三称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，今日对14家金融机构开展MLF(中期借贷便利)操作共1,100亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。这也印证了路透稍早的消息。

三位消息人士稍早透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。

上海一银行交易员谈到，MLF消息出来后，IRS下午有小幅回落，不过与昨天收盘水平相比也变化有限；当前基本面还是利多债市，但资金面若没有实质性向好，现券也暂难有走强动力。

剩余期限近10年的国开150210券最新报价收益率在3.9125%/3.9027%，上日尾盘为3.9110%/3.9090%；剩余期限近三年的国开150212券最新报价收益率在3.35%/3.3250%，上日尾盘为3.34%/3.3250%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1509收报96.660元人民币，较上日结算价涨0.05%；10年期国债主力合约T1509收报95.465元，较上日结算价涨0.04%。

**资金面早盘仍紧，午后趋缓**

银行间市场周三主要回购利率涨幅继续扩大。交易员表示，早盘隔夜资金紧张势头仍在加剧，盘中加点拆借机构有增无减，不过相对而言七天及以上期限品种供给较为充裕；而下午资金供给则明显改善，不排除跟MLF资金陆续到位有关。

“（早盘）还是紧张啊，隔夜资金更难借了，非银机构都加点快30bp(基点)，”上海一银行交易员表示。

而上海一券商交易员谈到，午后资金供给明显增多，流动性初现缓和势头，“应该大行都有出了。”

华北另一交易员认为，短期市场只能继续寄望央行流动性投放缓解局面，而周四逆回购投放量仍值得关注，降准的可能性也不能完全排除。

业内人士周三透露，央行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为15,303.51亿元，上日为16,081.11亿元；其中，隔夜品种成交12,546.41亿元，上日为13,770.28亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7767 1.7301 +4.66 12,546.41

七天 2.5332 2.4992 +3.40 2,220.79

14天 2.6603 2.6012 +5.91 451.86

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.5500 0.9900 -44.00 4,319.16

七天 1.0400 1.2000 -16.00 274.63

14天 1.5000 1.6000 -10.00 10.52

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7300 +4.00 --

七天 2.5200 2.4900 +3.00 --

14天 2.6600 2.5800 +8.00 --

Shibor

其中:隔夜 1.7880 1.7450 +4.30

七天 2.5460 2.5310 +1.50 --

三个月 3.0940 3.0930 +0.10 --

(完)

(发稿 边竞；审校 黄凯)

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