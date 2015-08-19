中国央行：今日进行1100亿元六个月期MLF操作 利率3.35%

路透上海8月19日 - 中国央行周三称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，今日对14家金融机构开展MLF(中期借贷便利)操作共1,100亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。这也印证了路透稍早的消息。

央行在其微博还表示，将同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

三位消息人士稍早透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。（完）

(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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